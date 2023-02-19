Куда исчезла семья автора хита «Трава у дома» после его гибели

Бессмертный хит группы «Земляне» под названием «Трава у дома» стал гимном советских космонавтов. Но мало кто знает об авторе этой легендарной песни. Музыку написал Владимир Мигуля, на счету которого есть и другие хиты.

Композитор также является автором песен «Каскадеры», «А мне не надо от тебя» и «Поговори со мною, мама». Мигуля мог написать еще множество хитов, но его жизнь оборвалась 26 лет назад, когда музыканту было всего 50 лет. У него была серьезная травма головы, которая привела к смертельному диагнозу.

В последние дни жизни рядом с Владимиром была его верная супруга Марина. Когда они познакомились, девушка работала ведущей на эстонском телевидении. Марина и Владимир воспитывали двух дочерей. Старшая Екатерина была рождена в первом браке супруги, но Мигуля принял падчерицу как родную.

Сегодня обе дочери композитора живут в Нидерландах. Екатерина знает несколько языков и имеет три высших образования. У нее уже взрослый сын. Младшая Лиана пошла по стопам отца и посвятила свою жизнь музыке. Также она воспитывает дочку Софию. Сама Марина Мигуля живет в Москве. По слухам, она планирует снять фильм о жизни супруга. О том, как сложилась судьба наследниц известного композитора, рассказала его вдова Марина журналистам «Экспресс газеты ».