Куда исчез великий мистификатор Дэвид Копперфильд: миллиарды позволили

Дэвид Копперфильд вписал свое имя в историю и стал главным мистификатором прошлого столетия. Казалось, что ему подвластно все: «волшебник» удивлял публику тем, что легко проходил сквозь стены и летал словно птица.

В последнее время имя гениального иллюзиониста упоминается нечасто. Все потому, что он заметно сократил количество своих выступлений. Говорили, будто Копперфильд совсем ушел со сцены, но это не так.

Сегодня он связан контрактом с одним из казино в Лас-Вегасе. За один год работы Дэвид, как пишет портал «Новый очаг», получает 65 тысяч долларов. Однако нельзя сказать, что иллюзионист остро нуждается в этих деньгах.

За время своей карьеры он успел сколотить поистине огромное состояние. Накопленные миллиарды и недвижимость по всему миру позволили бы знаменитости и вовсе не работать, но вести при этом безбедную жизнь.