Куда исчез Дмитрий Нагиев на самом деле: местонахождение раскрыто

Поклонники Дмитрия Нагиева бьют тревогу. Веская причина на это у них, действительно, есть. Актер и телеведущий пропал с больших экранов и не выходит на связь с фанатами в социальных сетях. Кроме того, он больше не ведет шоу «Голос 60+», поскольку уступил свое место давней приятельнице и коллеге по цеху Ларисе Гузеевой.

В результате в Сети поползли слухи о том, что артист решил завершить свою карьеру и покинул страну, но вскоре нашлось опровержение. Инсайдер из близкого окружения актера отметил, что тот за границу не уезжал и карьеру не завершил, а всего лишь поставил на паузу. Теперь же выяснилось, куда Нагиев исчез на самом деле.

Местонахождение знаменитости раскрыл портал Teleprogramma. Как оказалось, телевидению и кино актер предпочел театр. В конце ноября и начале декабря он выйдет на сцену со спектаклем «Кыся». Постановка пройдет в Москве и Санкт-Петербурге.