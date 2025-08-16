Куда идем мы с Пятачком? В кинотеатры, со «свежачком»: в новом фильме за 400 миллионов Винни-Пух заговорит голосом Леонова

Пятьдесят шесть лет прошло с момента, как плюшевый житель Зачарованного леса впервые шагнул на совесткие экраны. В новом фильме «Винни-Пух и все, все, все» его меняют до неузнаваемости. Вместо наивного лакомки — медведь, который видел слишком многое и научился смотреть на мир с иронией.

И да, в референсах — «Чебурашка» и британский «Паддингтон», но с нашим характером, чуть более тёплым и чуть более хмурым.

Без Кристофера, но с людьми

По сюжету всё начинается с 12-летнего Артёма, случайно обнаружившего портал в Зачарованный лес. Он встречает Пуха и компанию, но попытка похвастаться находкой оборачивается провалом: его поднимают на смех, портал исчезает, а сказочные звери остаются в нашем мире.

Двадцать лет спустя Артём — взрослый, уставший, забывший, как мечтать. И именно тогда он вновь встречает Пуха, чтобы отправиться на поиски друзей и вернуть их домой.

Кто в ответе за фильм

В режиссёрском кресле — Василий Ровенский. В актёрском составе — Виктор Хориняк, Милош Бикович, Диана Пожарская, Софья Петрова. Самого Пуха озвучит Андрей Леонов — сын Евгения Леонова, легендарного голоса советского Винни.

Переговоры уже идут, и, если всё сложится, именно он передаст ту самую добрую и чуть ворчливую интонацию.

Съёмки стартуют в этом году, бюджет солидный — 400 миллионов рублей. По словам продюсера Максима Рогальского, дизайн всех анимационных персонажей уже готов. Значит, вопрос не в том, каким будет этот Пух, а в том, насколько он сможет повторить или переосмыслить великий образ из советского мультика.

В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики.