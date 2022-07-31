«Куда делись мои деньги?»: Якубович возмутился размерами пенсии

Леонид Якубович недоумевает, почему его пенсия не соответствует его многолетнему стажу. Он посетовал, что, начиная с 1961 года, делает отчисления в пенсионный фонд в размере 13%, но государство назначило ему ежемесячную выплату всего в 23 тысячи рублей.

Ведущий «Поле чудес» считает такую пенсию крайне несправедливой: если бы он лично откладывал те же 13% от зарплаты, то сейчас на его счету лежала бы внушительная сумма денег. «Куда делись мои деньги?», – вопрошает Якубович в интервью порталу Teleprogramma . Разумеется, этот риторический вопрос остается без ответа.

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Может показаться, что звезда Первого канала – последний человек, который будет нуждаться в деньгах. Однако сам Якубович резонно заметил, что ему есть для кого откладывать сбережения. Его внучка Софья и младшая дочь Варвара – ровесницы, и только начинают первые шаги во взрослой жизни. Именно им и планирует материально помогать заботливый отец и дедушка.