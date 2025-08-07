Кубрик экранизировал русскую классику еще 60 лет назад: фильм получил 7,1 балла — но сам режиссер был недоволен

Сегодня имя Стэнли Кубрика ассоциируется с великим, бескомпромиссным кино — от «Сияния» до «Заводного апельсина». Но в его фильмографии есть один проект, который вызывает у самого режиссера двоякие чувства. Речь о «Лолите» 1962 года — попытке перенести на экран скандальный роман Владимира Набокова.

На «Кинопоиске» у фильма честные 7,1 балла — не провал, но и не вершина. Цензура 60-х не щадила даже великого мастера, особенно если речь шла о таком противоречивом романе. А ведь за проектом стояли громкие имена. Сам Владимир Набоков работал над сценарием. Казалось бы, что может пойти не так? Но Кубрик был не из тех, кто следует букве текста. Он переделывал книги под себя.

Кубриковская «Лолита»

Сюжет сохранили в общих чертах. Эмигрант из Европы Гумберт (Джеймс Мейсон) приезжает в Рамсдэйл, Нью-Хэмпшир, и попадает в водоворот событий. Его план прост: жениться на Шарлотте Хэйз (Шелли Уинтерс), чтобы быть ближе к ее дочери.

Но там, где роман разрывает границы морали, фильм осторожно отступает назад. Некоторые сцены словно смазаны — как будто Кубрик сам не знал, как рассказать это и ничего не нарушить. А в итоге получилось ни туда, ни сюда: и романтики не дожал, и трагедии не добрал. Оттого и сожаление режиссера — «Лолиту» он потом ставил в один ряд со своими «промахами».

Тем не менее фильм остается важной вехой. Хотя бы потому, что это был первый раз, когда великий Кубрик рискнул экранизировать русскую классику. А риск — как мы знаем — не всегда оправдывается.

Если все же на минутку забыть о Владимире Владимировиче (тот, что писал), «Лолиту» Кубрика еще можно было бы выдать за нечто, претендующее на звание шедевра, — пишут рецензенты.

