Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «GOAT: Мечтай по крупному» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Кубики» Скленара и упругий третий размер Суини в «Горничной»: как «это» происходит после 10 лет воздержания

«Кубики» Скленара и упругий третий размер Суини в «Горничной»: как «это» происходит после 10 лет воздержания

31 января 2026 14:44
«Кубики» Скленара и упругий третий размер Суини в «Горничной»: как «это» происходит после 10 лет воздержания

В некоторых регионах эротические сцены «блюрят», а зрители требуют вернуть деньги за «обрезанный» фильм.

Адреналиновые кадры из фильма «Горничная» с участием Брэндона Скленара и Сидни Суини стали самой обсуждаемой темой последних недель в СМИ и фанатских группах.

В некоторых регионах Северного Кавказа власти решили вообще убрать «непристойные» сцены. Якобы, на фильм приходят семьями, и родителям в эти моменты неудобно перед детьми.

Ну, выбор фильма дело, конечно, личное. Но все же аннотацию, перед решением о покупке билета, прочесть стоит. Тогда и неудобства не случатся. Но мы о другом.

По сценарию, героиня Суини не была близка с мужчиной 10 лет. Срок немалый для молодой женщины. И что мы видим на экране, когда горничная, наконец, решается на секс с молодым и привлекательным мужчиной?

Триллер заканчивается и начинается неторопливый фильм для взрослых в скандинавском стиле. Движения героев плавны, кадры незаметно перетекают один в другой.

«Кубики» Скленара и упругий третий размер Суини в «Горничной»: как «это» происходит после 10 лет воздержания

На экран выставляются главные достоинства персонажей – «кубики» на животе Брэндона Скленара и торчащая грудь Сидни Суини серьезного размера. Подтянутые ягодицы и мускулистые бедра.

Красиво. Но не очень убедительно. Обычно же люди себя ведут немного иначе, когда «дорвались».

Хотя… зрителям нравится:

«Красивые тела в сексе!»,

«Скленар красавчик, все бы мужчины были б в такой отличной форме».

Фото: Кадр из фильма «Горничная» (2025)
Светлана Морозова
Светлана Морозова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Финская экранизация Пушкина 18+ оказалась «трешем»: это не «Сказка о царе Салтане» – но вы точно читали эту повесть в школе Читать дальше 17 февраля 2026
Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Читать дальше 17 февраля 2026
Хитклифф не монстр, а просто озабоченный: сходил на «Грозовой перевал» и нашел 5 важных различий с книгой – Бронте такого не заслужила Хитклифф не монстр, а просто озабоченный: сходил на «Грозовой перевал» и нашел 5 важных различий с книгой – Бронте такого не заслужила Читать дальше 16 февраля 2026
Будет ли взрослым интересен «GOAT: Мечтай по-крупному»: узнали, есть ли в мульте шутки и пасхалки для зрителей постарше Будет ли взрослым интересен «GOAT: Мечтай по-крупному»: узнали, есть ли в мульте шутки и пасхалки для зрителей постарше Читать дальше 16 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Немец посмотрел «Семнадцать мгновений весны»: эмоций скрывать не стал – вот что думает про советскую классику Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 В «Убежище» Стэйтем чистит морды, но в лучшем фильме в карьере кулаками машут за него: удивительно, что рейтинг 8.6 Читать дальше 18 февраля 2026
У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать У Волан-де-Морта есть дочь — и это самый странный поворот во вселенной «Гарри Поттера»: никогда не угадаете, кто ее мать Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше