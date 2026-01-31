«Кубики» Скленара и упругий третий размер Суини в «Горничной»: как «это» происходит после 10 лет воздержания

В некоторых регионах эротические сцены «блюрят», а зрители требуют вернуть деньги за «обрезанный» фильм.

Адреналиновые кадры из фильма «Горничная» с участием Брэндона Скленара и Сидни Суини стали самой обсуждаемой темой последних недель в СМИ и фанатских группах.

В некоторых регионах Северного Кавказа власти решили вообще убрать «непристойные» сцены. Якобы, на фильм приходят семьями, и родителям в эти моменты неудобно перед детьми.

Ну, выбор фильма дело, конечно, личное. Но все же аннотацию, перед решением о покупке билета, прочесть стоит. Тогда и неудобства не случатся. Но мы о другом.

По сценарию, героиня Суини не была близка с мужчиной 10 лет. Срок немалый для молодой женщины. И что мы видим на экране, когда горничная, наконец, решается на секс с молодым и привлекательным мужчиной?

Триллер заканчивается и начинается неторопливый фильм для взрослых в скандинавском стиле. Движения героев плавны, кадры незаметно перетекают один в другой.

На экран выставляются главные достоинства персонажей – «кубики» на животе Брэндона Скленара и торчащая грудь Сидни Суини серьезного размера. Подтянутые ягодицы и мускулистые бедра.

Красиво. Но не очень убедительно. Обычно же люди себя ведут немного иначе, когда «дорвались».

Хотя… зрителям нравится:

«Красивые тела в сексе!»,