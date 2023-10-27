Ку, пепелац и гравицаппа: какое послание зашифровал Данелия в «Кин-дза-дза!»

Чатланский язык придуман не просто так.

Комедия «Кин-дза-дза!» — пожалуй, самый обсуждаемый фантастический фильм, снятый в Советском Союзе. Георгий Данелия за эту картину получил несколько наград международных фестивалей. А вот зрители и критики в СССР антиутопию не оценили.

Ее называли творческой неудачей режиссера. Ругали за многочисленные финалы и затянутость. Тем не менее, многие выражения из киноленты стали крылатыми.

Мало кто знает, что чатланский язык, на котором говорят жители планеты Плюк, придуман неспроста. В нем зашифрованы существующие слова. Например, летательный аппарат «пепелац» появился благодаря грузинскому «пепела» — то есть, бабочка.

Придуманная Данелией и сценаристом Резо Габриадзе «гравицаппа» образована от «гравитации». Что весьма логично, учитывая назначение прибора: он позволяет преодолеть притяжение планеты и совершать межгалактические перелеты. Представитель власти «эцилопп» — английское «police», то есть, полиция. Просто записано в обратной последовательности.

В названии фильма скрытых смыслов нет, зато с ним связана забавная легенда. Считается, что его изобрел Евгений Леонов. Желая подшутить над членами съемочной группы, актер повторял за ними слова, будто эхо. «Кин-дза-дза» получилась из кинзы. Веселье забылось, а название осталось. Оно органично вписалось в придуманную вселенную и искусственный язык планеты Плюк.