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Киноафиша Статьи «Кто я из "Великолепного века"»: задаются вопросом фанаты сериала — тест за минуту покажет, на какую султаншу вы похожи

«Кто я из "Великолепного века"»: задаются вопросом фанаты сериала — тест за минуту покажет, на какую султаншу вы похожи

16 июля 2025 10:52
«Кто я из "Великолепного века"»: задаются вопросом фанаты сериала — тест за минуту покажет, на какую султаншу вы похожи

Самое время узнать, какая роль выпала бы вам во дворце.

Мир «Великолепного века» состоит отнюдь не из роскошных дворцов и нарядов. Это прежде всего целое поле битвы, где султанши сражались за власть, любовь и будущее своих детей.

Сериал показал: чтобы выжить в гареме, нужны не только красота, но и острый ум. Так что Хюррем, Махидевран, Валиде и другие — каждая писала историю по-своему. Одни ломали правила, другие держались за традиции — но чей подход вам ближе?

Пройдите тест и узнайте, какой султаншей «Великолепного века» вы могли бы стать. Всего будет 5 вопросов, а ваша задача — честно ответить на каждый, после чего вы получите результат.

Готовы ли вы к дворцовым заговорам и борьбе за сердце султана? Время раскрыть свою истинную природу!

Ранее мы писали: Если бы «Великолепный век» сняли в Японии: ИИ превратил сериал в аниме — Валиде особенно досталось (фото)

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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