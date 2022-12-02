Кто взойдет на престол после Карла III: преемник принца Уильяма назван

Официальная коронация Карла III состоится только в следующем году, но уже сейчас активно обсуждаются слухи о том, кто займет престол после него. Прямыми наследниками считаются принц Уильям и его отпрыски, ведь брат Гарри ранее отказался от титулов и привилегий. Что же касается детей, то ранее именно пол определял порядок престолонаследия. Но когда Кейт Миддлтон вынашивала первого ребенка, то королева внесла важные изменения, согласно которым титул должен был переходить только по порядку рождения.

Первенцем Кейт и Уильма стал малыш Джордж. Сейчас ему 9 лет, и он является вторым в очереди на престол. Согласно принятой традиции, после него королевский титул смогут получить его дети. Но если их не будет, то преемницей станет сестра, принцесса Шарлотта. Уже сейчас 7-летней девочке отдают особое предпочтение во дворе. Например, как пишет Daily Mail, Карл III собирается отдать внучке важнейший титул герцогини Эдинбургской. До того, как стать королевой, им обладала Елизавета II.

Причем ранее планировалось, что герцогство возглавит брат короля, принц Эдвард. Но король намерен изменить устоявшийся порядок, чтобы выделить Шарлотту.