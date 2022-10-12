Кто впервые представлял Россию на «Евровидении»: она из шоу «Голос»

Музыка была ее любовью с самого детства.

В 1994 году Россия впервые приняла участие в конкурсе «Евровидение». На нем нашу страну представляла рыжеволосая красавица Мария Кац с песней «Вечный странник». Дебют оказался вполне успешным: Мария заняла девятое место из 25, но потом надолго пропала из поля зрения журналистов.

Появление Кац на «Евровидении» не было неожиданностью, ведь музыку она любила с самого детства и занималась ей вполне профессионально. К моменту поездки в Дублин, где проходил конкурс, она уже успела поработать солисткой групп «Квартал» и «Лига блюза».

После конкурса главным занятием Марии на долгое время стала работа бэк-вокалисткой практически у всех звезд нашей эстрады: Валерия Меладзе, Аллы Пугачевой, Григория Лепса, Валерия Леонтьева, Кристины Орбакайте и других. А еще ее голосом поют и говорят персонажи голливудских хитов: «Чикаго», «Анастасия», «Рапунцель».

В 2015 году страна снова услышала имя Кац, после того как она пришла в качестве участницы на шоу «Голос». После этого ей снова стали поступать предложения о сотрудничестве.

Сейчас Марии 49 лет, она и сама занимается музыкой, и помогает молодым исполнителям.