Кто виноват в мизерной зарплате россиян: вам не понравится ответ миллионерши

Яна Рудковская в последнее время известна не столько своей продюсерской работой, сколько социальными сетями. Знаменитость регулярно рассказывает подробности жизни своей семьи, из-за чего сталкивается с многочисленной критикой. Как уверены фанаты, она чересчур часто хвастается богатством и не думает о жизни обычных россиян.

Как оказалось, Рудковская, которая разоткровенничалась в недавнем марафоне, не переживает о благосостоянии своих соотечественников. По ее мнению, в низких зарплатах россиян и проблемах с финансами виновата далеко не сложная экономическая ситуация в стране или отсутствие рабочих мест. Причина этого кроется лишь в самих россиянах.

«Если вы работаете с утра до вечера и получаете меньше, чем блогер, то виноват не блогер. И виноват не наш президент. Виноваты только вы сами», — уверена продюсер, слова которой цитирует звезда социальных сетей Катя Конасова в своем YouTube-канале.

По словам Рудковской, себя она считает человеком, который всего добился самостоятельно. И из-за этого она уверена: другие люди так же могут спокойно стать успешными, а получают низкие зарплаты только из-за себя самих.