Кто виноват: мемуары опального принца Гарри обречены на провал

Принц Гарри подогревает интерес к себе, анонсировав выпуск собственных мемуаров. Выход издания запланирован на начало следующего года. Содержание автобиографии не сообщается, однако ожидается, что там будет немало откровений о жизни во дворце, детстве в окружении постоянных скандалов между родителями и браке с Меган Маркл.

По всей видимости, пара рассчитывает на большой успех. Однако королевский эксперт Кинси Шофилд уверена, что эти прогнозы не сбудутся. По ее мнению, выход книги лучше было бы приурочить к «Мегзиту» 2020 года — так в народе прозвали отказ Маркл и Гарри от королевских привилегий и обязанностей, вслед за которым последовал их переезд в США. После этого супружеская пара дала провокационное интервью Опре Уинфри, раскрывающее немало темных тайн дворца. Но за эти два года от заявлений и жалоб герцогов публика уже устала, считает Шофилд.

Тем не менее в Британии мемуары Гарри ждут с настороженностью. Карл III даже готов отказать сыну в присутствии на собственной коронации, если он посмеет включить в книгу критику его отношений с Камиллой Паркер-Боулз.