Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку

Заодно рассказали, кому из актеров какая роль досталась.

25 июля в кинотеатрах стартует новая версия «Фантастической четвёрки» — один из главных супергеройских релизов лета.

Фанаты Marvel знают этих героев вдоль и поперёк, но если вы не особо следите за комиксами или киновселенной, вот короткий гид по команде, чтобы проще было разобраться в сюжете.

Рид Ричардс — Мистер Фантастик

Гений, учёный и лидер команды. Обладает способностью растягивать своё тело на десятки метров, при этом сохраняя супер ум и хладнокровие. В комиксах его часто называют «мозгом» Marvel — он умеет решать даже самые запутанные космические и научные проблемы.

В фильме его сыграет Педро Паскаль.

Сью Шторм — Невидимая Леди

Возлюбленная, а позже и жена Рида, при том не менее мощный участник команды. Умеет становиться невидимой и создавать силовые поля. Спокойная, рассудительная, но когда нужно — защитит своих с полной отдачей.

Эта роль досталась Ванессе Кирби.

Джонни Шторм — Человек-факел

Младший брат Сью. Огненный шутник команды, буквально — он воспламеняется, летает и метает огонь. Любит риск, немного самовлюблён, но верен своим.

Этого героя на экране воплотит Джозеф Куинн.

Бен Гримм — Существо

Бывший пилот и лучший друг Рида. Из-за мутации превратился в каменного громилу с невероятной силой. Под грубой внешностью — добрая душа, но обидчиков он не потерпит.

Его сыграет Эбон Мосс-Бакрак.

Вчетвером они — «Фантастическая четвёрка»: одна из старейших и самых знаковых команд Marvel. И если студия не подведёт, нас ждёт не просто зрелищный фильм, но и мощное возвращение легендарных героев на экран.

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