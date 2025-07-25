Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку

25 июля в кинотеатрах стартует новая версия «Фантастической четвёрки» — один из главных супергеройских релизов лета.
Фанаты Marvel знают этих героев вдоль и поперёк, но если вы не особо следите за комиксами или киновселенной, вот короткий гид по команде, чтобы проще было разобраться в сюжете.
- Рид Ричардс — Мистер Фантастик
Гений, учёный и лидер команды. Обладает способностью растягивать своё тело на десятки метров, при этом сохраняя супер ум и хладнокровие. В комиксах его часто называют «мозгом» Marvel — он умеет решать даже самые запутанные космические и научные проблемы.
В фильме его сыграет Педро Паскаль.
- Сью Шторм — Невидимая Леди
Возлюбленная, а позже и жена Рида, при том не менее мощный участник команды. Умеет становиться невидимой и создавать силовые поля. Спокойная, рассудительная, но когда нужно — защитит своих с полной отдачей.
Эта роль досталась Ванессе Кирби.
- Джонни Шторм — Человек-факел
Младший брат Сью. Огненный шутник команды, буквально — он воспламеняется, летает и метает огонь. Любит риск, немного самовлюблён, но верен своим.
Этого героя на экране воплотит Джозеф Куинн.
- Бен Гримм — Существо
Бывший пилот и лучший друг Рида. Из-за мутации превратился в каменного громилу с невероятной силой. Под грубой внешностью — добрая душа, но обидчиков он не потерпит.
Его сыграет Эбон Мосс-Бакрак.
Вчетвером они — «Фантастическая четвёрка»: одна из старейших и самых знаковых команд Marvel. И если студия не подведёт, нас ждёт не просто зрелищный фильм, но и мощное возвращение легендарных героев на экран.
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