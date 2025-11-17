Кто в армии служил, тот с «Рэмбо 2» не смеется: фильм до сих пор оскорбляет советских солдат

Фильм «Рэмбо 2» (1985) сегодня смотрится как музейная витрина эпохи холодной войны. Лента, где Джон Рэмбо отправляется во Вьетнам искать американских пленных, давно разошлась на мемы – но особенно весело становится, когда в кадре появляются «советские десантники».

Именно на этих сценах советские военнослужащие хохотали до слёз – настолько нелепо Голливуд представлял себе ВДВ. После просмотра воины обычно переходили на брань, ведь показывали их в отвратительном свете.

Парад на болоте

Сюжет движется по прямой: Рэмбо должен только сфотографировать лагерь, но вместо этого находит реального пленного – и моментально становится мишенью для вьетнамцев и «советских ВДВ».

Голливудская фантазия включается на полную мощность: десантников одели словно на парадный расчёт на Красной площади. Огромные голубые погоны, цветные петлицы, красная звезда, раскрашенная вручную на ременной бляхе – всё это выглядит так, будто художник по костюмам видел Советскую Армию один раз на открытке.

Береты морпехов, петлицы авиации, шевроны на обоих руках

В киношной реальности ВДВ носят камуфляж, похожий на форму морской пехоты, и почему-то чёрные береты. На полевой форме – парадные шевроны сразу на двух руках, хотя в СССР такую нашивку надевали только на левое плечо и только на выходную форму.

Параллельно солдаты щеголяют металлическими буквами «СА» – вещь настолько «не полевая», что в реальности она бы отлетела на первом же прыжке с БК.

Американская логика проста: чем больше опознавательных знаков, тем вероятнее, что иностранный зритель точно поймет, что перед ним ряженные советские солдаты, которым мода важнее задачи. И это злило реальных солдат.

«Подполковник-лейтенант» Подовский

Главный злодей – командир советского подразделения Подовский. В русской озвучке он подполковник, в оригинале – лейтенант. Голливуд, похоже, и сам не понял, какой у него чин: на погонах три полосы, на петлицах две мини-звёздочки, на груди – кокарда от фуражки.

Пилоты-сержанты и «Ми-24» из Франции

Американцы любовно построили «советский вертолёт»… из французского SA.330. Это должен был быть Ми-24, но получилась гигантская «Пума», обвешанная бутафорией. Пилот при этом – сержант. В СССР так не бывало даже по штату времён войны.

Вьетнамцы без прицела, американцы – бессмертны

В фильме с завидной последовательностью выживают все американцы. Погибла только одна вьетнамская девушка, которая помогает Рэмбо. Все остальные – почти супергерои. А вот русские и вьетнамские солдаты гибнут пачками, под огнём, из миномётов… которые стреляют без прицельных устройств.

«Сперва плакали со смеху, после от обиды. Выставили нас полными идиотами», «После 1 части перестал смотреть, откровенная клюква, создающая образ недалекого врага», - пишут в Сети.

Почему солдаты смеялись и злились

Потому что для советского зрителя всё это выглядело фарсом. Голливуд пытался создать образ «нестрашного врага». Форма не по уставу, погоны каких-то несуществующих цветов, вертолёты из других армий, звания, собранные наобум.

В итоге страшный «ВДВ» превратился в команду нелепых воинов, которые выглядят комично только в отрыве от реальности. Но за державу то солдатам было обидно.

Ранее мы писали: Финал 4 сезона «Ведьмака» – свет в конце тоннеля: вот почему 5 сезон фэнтези посмотрят даже хейтеры Netflix.