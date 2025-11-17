Меню
Кто в армии служил, тот с «Рэмбо 2» не смеется: фильм до сих пор оскорбляет советских солдат

17 ноября 2025 14:15
Голливуд рисовал советских солдат наугад, и случайно снял пародию.

Фильм «Рэмбо 2» (1985) сегодня смотрится как музейная витрина эпохи холодной войны. Лента, где Джон Рэмбо отправляется во Вьетнам искать американских пленных, давно разошлась на мемы – но особенно весело становится, когда в кадре появляются «советские десантники».

Именно на этих сценах советские военнослужащие хохотали до слёз – настолько нелепо Голливуд представлял себе ВДВ. После просмотра воины обычно переходили на брань, ведь показывали их в отвратительном свете.

Парад на болоте

Сюжет движется по прямой: Рэмбо должен только сфотографировать лагерь, но вместо этого находит реального пленного – и моментально становится мишенью для вьетнамцев и «советских ВДВ».

Голливудская фантазия включается на полную мощность: десантников одели словно на парадный расчёт на Красной площади. Огромные голубые погоны, цветные петлицы, красная звезда, раскрашенная вручную на ременной бляхе – всё это выглядит так, будто художник по костюмам видел Советскую Армию один раз на открытке.

Кто в армии служил, тот с «Рэмбо 2» не смеется: фильм до сих пор оскорбляет советских солдат

Береты морпехов, петлицы авиации, шевроны на обоих руках

В киношной реальности ВДВ носят камуфляж, похожий на форму морской пехоты, и почему-то чёрные береты. На полевой форме – парадные шевроны сразу на двух руках, хотя в СССР такую нашивку надевали только на левое плечо и только на выходную форму.

Параллельно солдаты щеголяют металлическими буквами «СА» – вещь настолько «не полевая», что в реальности она бы отлетела на первом же прыжке с БК.

Американская логика проста: чем больше опознавательных знаков, тем вероятнее, что иностранный зритель точно поймет, что перед ним ряженные советские солдаты, которым мода важнее задачи. И это злило реальных солдат.

Кто в армии служил, тот с «Рэмбо 2» не смеется: фильм до сих пор оскорбляет советских солдат

«Подполковник-лейтенант» Подовский

Главный злодей – командир советского подразделения Подовский. В русской озвучке он подполковник, в оригинале – лейтенант. Голливуд, похоже, и сам не понял, какой у него чин: на погонах три полосы, на петлицах две мини-звёздочки, на груди – кокарда от фуражки.

Пилоты-сержанты и «Ми-24» из Франции

Американцы любовно построили «советский вертолёт»… из французского SA.330. Это должен был быть Ми-24, но получилась гигантская «Пума», обвешанная бутафорией. Пилот при этом – сержант. В СССР так не бывало даже по штату времён войны.

Вьетнамцы без прицела, американцы – бессмертны

В фильме с завидной последовательностью выживают все американцы. Погибла только одна вьетнамская девушка, которая помогает Рэмбо. Все остальные – почти супергерои. А вот русские и вьетнамские солдаты гибнут пачками, под огнём, из миномётов… которые стреляют без прицельных устройств.

«Сперва плакали со смеху, после от обиды. Выставили нас полными идиотами», «После 1 части перестал смотреть, откровенная клюква, создающая образ недалекого врага», - пишут в Сети.

Кто в армии служил, тот с «Рэмбо 2» не смеется: фильм до сих пор оскорбляет советских солдат

Почему солдаты смеялись и злились

Потому что для советского зрителя всё это выглядело фарсом. Голливуд пытался создать образ «нестрашного врага». Форма не по уставу, погоны каких-то несуществующих цветов, вертолёты из других армий, звания, собранные наобум.

В итоге страшный «ВДВ» превратился в команду нелепых воинов, которые выглядят комично только в отрыве от реальности. Но за державу то солдатам было обидно.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Рэмбо 2» (1985)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
