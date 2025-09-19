Меню
Киноафиша Статьи «Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2»

«Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2»

19 сентября 2025 20:03
«Кто в ... не бывал, красоты не видал»: тест покажет, как хорошо вы помните цитаты из «Брат» и «Брат 2»

Заядлые поклонники легко наберут 5/5.

Фильмы «Брат» и «Брат 2» давно стали чем-то большим, нежели просто криминальными драмами конца 90-х и начала 00-х. Это уже часть культурного кода: атмосфера, музыка, герои и, конечно, фразы, которые разошлись на цитаты и до сих пор встречаются и в разговорной речи, и в соцсетях.

Картины Алексея Балабанова будто зафиксировали то время, когда страна жила на стыке эпох. И именно поэтому обе они так сильно зацепили зрителей.

Для поклонников этих культовых лент мы подготовили небольшое испытание. Проверьте, насколько хорошо вы помните реплики героев и сможете ли вы продолжить цитаты безошибочно.

Вперёд — посмотрим, кто здесь настоящий знаток «Брата». Желаем удачи!

Ольга Назарова
