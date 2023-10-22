Кто утер Баскову нос в рейтинге лучших звезд: названы сразу несколько имен

Предпочтения публики неизменно меняются. Звезды, еще вчера пользовавшиеся всеобщей любовью, могут сегодня утратить популярность и превратиться в аутсайдеров. Николая Баскова много лет называли золотым голосом России, но сегодня певцу наступает на пятки молодой коллега.

Всероссийский центр изучения общественного мнения спросил россиян о том, кто, по их мнению, является лучшим исполнителем в стране.

Басков занял третье место — артиста упомянули 10% опрошенным.

На одну позицию выше расположился Олег Газманов, набравший 11%. А лидером опроса стал Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN: о нем вспомнили 33% россиян.

В пятерку лучших попал и Сергей Лазарев, получивший 8%. Замыкают список Григорий Лепс и Филипп Киркоров. Певцов помнят и любят 7% респондентов. Также в топ попали Лев Лещенко, Николай Расторгуев, Леонид Агутин, Дима Билан и другие знаменитости.