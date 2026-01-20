Оповещения от Киноафиши
«Кто убил Лору Палмер» вы знаете и без нас, но что насчет других шедевров Линча? Сложный тест к юбилею великого режиссера

20 января 2026 17:38
Тут и про его перформансы, и про начальные этапы карьеры.

Сегодня великому Дэвиду Линчу могло бы исполниться 80 лет. Мастер, ушедший за несколько дней до своего 79-летия, оставил после себя целые миры – тревожные, сюрреалистичные и навсегда врезающиеся в память. Его творчество давно вышло за рамки кино, став отдушиной для тех, кто не боится заглядывать в темные (и странно прекрасные) уголки подсознания. Но как хорошо вы его знаете?

Линч был не только режиссером, но и художником, музыкантом и создателем ситуаций, граничащих с акционизмом.

Например, он мог запросто прогуляться с коровой по Голливуду в качестве перформанса или довести актрису до слез прямо на съемках, добиваясь неуловимой, «линчевской» правды.

Мы подготовили тест, в котором не нашлось места вопросу «Кто убил Лору Палмер?».

Проверьте, насколько хорошо вы знакомы с истоками его карьеры, скрытыми смыслами в его работах и теми эксцентричными историями, которые и создали миф о Дэвиде Линче. Справитесь?

Затем пройдите другой тест: «Оральная агрессия» и разговоры о важном: «Чебурашка 2», «Простоквашино» или «Буратино»? Угадайте сказку по цитате оттуда (тест с подвохом)

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Твин Пикс»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
