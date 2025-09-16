Кто ты, Брюс Уэйн? «Бэтмен 2» с Паттинсоном исправит главную ошибку «Темного рыцаря» Нолана

Трилогия Кристофера Нолана давно закрепилась в золотом фонде супергеройского кино. «Темный рыцарь» — это не только культовый блокбастер, но и фильм, который поднимал планку для всего жанра: серьезный сюжет, рефлексия, злодей мирового уровня. Однако даже у этого почти идеального проекта есть слабое место.

Нолан сделал из Брюса Уэйна мощную драматическую фигуру, но сам Бэтмен, как персонаж, оказался в тени. Маска уступала костюму миллиардера — и зрители сочувствовали скорее человеку, чем его альтер-эго. И вот на горизонте замаячил «Бэтмен 2» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном.

Картина уже успела задержаться в производстве, но режиссер в интервью THR уверяет: пауза пошла только на пользу. Главная задача сиквела — найти баланс, которого не хватило даже у Нолана, а именно: дать одинаковый вес и Брюсу Уэйну, и Бэтмену.

Первая часть уже показала Паттинсона в мрачном детективном ключе — герой сгорбленный, неуверенный, только учится быть символом. Теперь же Ривз собирается раскрыть и обратную сторону.

Брюса покажут не как ширму, а как живого человека, чья личность не тонет под тяжестью маски.

Интересно, что Ривз держит сюжет под строжайшим секретом: сценарий видели лишь единицы, и Паттинсон оказался среди них. Его реакция, по словам режиссера, была восторженной, что дает фанатам повод для оптимизма.

А еще Ривз ссылается на комикс «Долгий Хэллоуин», где социальная и личная жизнь Брюса вплетена в мрачный детективный нарратив. Если эта концепция ляжет в основу сиквела, зрителей ждет куда более цельный герой, чем мы привыкли видеть на экране.

Так что «Бэтмен 2» обещает не просто продолжить стиль нуара, но и исправить ошибку, на которую не решился даже Нолан: сделать так, чтобы за маской и миллионами Wayne Enterprises стоял один и тот же человек.

