«Кто-то пытался сорвать концерт»: на выступлении певца SHAMAN случилось непредвиденное (видео)

SHAMAN пользуется бешеной популярностью у слушателей. После недавнего выступления поклонники еще больше восхищаются любимым музыкантом. На глазах у изумленной толпы певец смог достойно выйти из затруднительной ситуации.

Дело в том, что время концерта знаменитости внезапно отключили микрофон. Но артист не растерялся и продолжил петь, будто ничего не случилось. К тому же фанаты в зале быстро подхватили слова и помогли знаменитости допеть композицию до конца.

СМИ сообщали, что этот концерт состоялся в Германии, но позднее SHAMAN опроверг эти данные. Артист подчеркнул, что все произошло в Комсомольске-на-Амуре.

В любом случае стойкость и выдержка знаменитости восхитили публику.