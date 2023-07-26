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«Кто-то пытался сорвать концерт»: на выступлении певца SHAMAN случилось непредвиденное (видео)

26 июля 2023 11:30
«Кто-то пытался сорвать концерт»: на выступлении певца SHAMAN случилось непредвиденное (видео)

Стойкости артиста можно только позавидовать.

SHAMAN пользуется бешеной популярностью у слушателей. После недавнего выступления поклонники еще больше восхищаются любимым музыкантом. На глазах у изумленной толпы певец смог достойно выйти из затруднительной ситуации.

Дело в том, что время концерта знаменитости внезапно отключили микрофон. Но артист не растерялся и продолжил петь, будто ничего не случилось. К тому же фанаты в зале быстро подхватили слова и помогли знаменитости допеть композицию до конца.

СМИ сообщали, что этот концерт состоялся в Германии, но позднее SHAMAN опроверг эти данные. Артист подчеркнул, что все произошло в Комсомольске-на-Амуре.

В любом случае стойкость и выдержка знаменитости восхитили публику.

«Кто-то пытался сорвать концерт родного Шамана! Но не получится! Он не теряется, и зрители горячо поддерживают», «Этого парня никакие проблемы со звуком не сломают, браво», «Это очень мило», — пишут в Сети.

Фото: социальные сети, Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/https://www.globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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