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«Кто-то получил за это деньги?»: американца ужаснули «Воронины»

30 июля 2022 15:24
«Кто-то получил за это деньги?»: американца ужаснули «Воронины»

Вот за что иностранец укорил создателей.

«Воронины» встали в один ряд с такими культовыми сериалами как «Моя прекрасная няня» и «Счастливы вместе». И так же как перечисленные сериалы, отечественный ситком имеет зарубежный прототип — «Все любят Рэймонда».

По мнению американского блогера Дэниела, «Воронины» с трудом, но могли бы конкурировать с оригиналом, однако в одном наш проект проигрывает иностранному с треском:

«Это самая ужасная заставка, которую я когда-либо видел! Кто-то получил за это деньги? Это даже не мое мнение, это объективно плохо. Никогда не забуду эту заставку, она останется со мной до смерти. Так и напишут на моей могиле: «Он смотрел заставку "Ворониных"».

К плюсам российского ситкома иностранец отнес самобытность и факт того, что создатели не стали копировать американскую версию слово в слово. Однако у «Ворониных» есть еще один туз в рукаве: сериал продержался на экранах 20 сезонов, в то время как американцы любили Рэймонда на протяжении всего 9 сезонов.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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