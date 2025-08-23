Кто-то до сих пор вращается в могиле: пять худших байопиков, в которых вам нагло соврали о мировых знаменитостях

Хотели найти успеха у публики, а получилось только словить критику — и порой даже от семей своих главных героев.

В современной киноиндустрии жанра биографической драмы играет куда более важную роль, чем несколько десятилетий назад — все потому, что история о жизни мировой знаменитости не может не привлечь внимание широкой публики.

Кроме того, байопики сочетают в себе развлечение и обучающий элемент, а потому узнавать что-то новое таким способом многим доставляет только удовольствие. И все-таки далеко не все такие картины с уважением отнеслись к фигурам, о жизни которых они рассказывали — из-за чего и получили вполне заслуженную критику.

Музыкальная драма рассказывает об истории создания американской рок-группы The Doors и фокусирует свое внимание на ее лидере и вокалисте Джиме Моррисоне, роль которого сыграл Вэл Килмер.

Хотя создатели рассчитывали на небывалый успех благодаря популярности Моррисона, «Дорз» освистали как критики, так и зрители, обвинив фильм в том, что он якобы подтверждает странные мифы о самой личности музыканта вместо того, чтобы их опровергать. Картину в итоге похвалили только за актерскую игру Килмера — в остальном она оказалась лишь искажением реальных фактов.

Основанный на одноименной книге, фильм рассказывает о Майкле Оэре — сироте, которому приемная благополучная семья помогает встать на ноги, поступить в университет и стать звездой мирового футбола. «Невидимая сторона» обеспечила исполнительнице одной из ролей Сандре Буллок «Оскар» за лучшую женскую роль, да и в целом картина произвела приятное впечатление — вот только образ главного героя в очередной раз нагло исказили.

В «Невидимой стороне» Оэра представили как глупого и ни к чему не способного мальчика, хотя тот не раз доказывал свой талант еще до того, как нашел приемную семью. В последние годы репутация байопика пала еще ниже — пару лет назад Оэр обвинил приемных родителей в том, что те все эти годы пытались на нем наживаться.

Очередной байопик об одной из самых любимых в Великобритании и по всему миру публичных фигур, фильм рассказывает о последних двух годах жизни Дианы, принцессы Уэльской, после того, как она разводится с тогда еще принцем Чарльзом.

И хотя «Диана» пытается изобразить свою героиню в привлекательном свете, фильм не может удержаться от соблазна поговорить на сенсационные темы, которые так часто были связаны с именем Дианы. В результате фильм остается чуть ли не на дне рейтинга байопиков о принцессе Уэльской, к которой до сих пор относятся как к одной из самых влиятельных фигур в мировой истории.

Фильм с Николь Кидман в главной роли рассказывает о самом сложном жизненном периоде Грейс Келли, успешной актрисы и буквально принцессы Монако, которая внезапно оказывается перед сложным выбором — вернуться в Голливуд и сыграть главную роль в «Марни» Хичкока или же оставаться верной своей семье и стране, пребывая в Монако.

Выйдя на экраны после премьеры на Каннском кинофестивале, картина сразу же получила шквал критики от королевской семьи Монако, включая мужа Келли Ренье III и их детей — по их словам, «Принцесса Монако» максимально драматизировала события, тем самым исказив то, что происходило на самом деле.

Снятый по мотивам одноименной книги, фильм с Аной де Армас в главной роли получил скандальную репутацию еще до того, как вышел на экраны. Фильм обвиняли в том, что сам он якобы представлял абсолютно вымышленную историю жизни Мэрилин Монро под видом биографической драмы — помимо всего прочего, смущали и откровенно жестокие сцены насилия, в которых фигура Монро максимально далеко от того, что о ней доподлинно известно.

Игра де Армас удостоилась похвалы, однако и она не смогла спасти фильм от полного провала — что неудивительно, учитывая то, что «Блондинка», как и много чего другого в Голливуде, просто-напросто эксплуатировала образ Мэрилин Монро даже после ее смерти десятилетия назад.