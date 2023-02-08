Кто теперь смеется? Нелепая толстушка из «Ералаша» стала секс-символом (фото)

Многие помнят комичную толстушку из «Ералаша» в начале 2000-х. Она ставила на место одноклассников, мучила соседей игрой на скрипке и перевоплощалась в смешную версию Золушки. Насколько этично было эксплуатировать полноту девочки в сюжетах киножурнала того времени, вопрос открытый. Задает ли его себе сама героиня?

Проект Бориса Грачевского для многих стал воротами в мир музыки и кинематографа. Сергей Лазарев, Влад Топалов и Юлия Волкова получили толчок для своей карьеры именно в «Ералаше». Вскоре после участия в проекте прославятся Александр Головин, Яна Поплавская и Сергей Безруков.

А вот Юлия Михайлина в актрисы не пошла. Неизвестно, повлияла ли откровенно плоская роль в «Ералаше» на ее итоговый выбор, но Михайлина стала художницей. Работы юной актрисы можно увидеть в ее социальных сетях.

О жизни экранной Нади Мешалкиной известно немного: ей чуть больше тридцати, у нее есть муж и ребенок. Но главной переменой в жизни Михайлиной, судя по немногим фотографиям, стала внешность. Ничто в стройной брюнетке с чувственными губами и длинными волосами теперь не напоминает забавную толстушку, которую она когда-то воплотила на экране на радость зрителям.