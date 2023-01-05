Кто теперь «неудачница»? Гляньте, какой выросла младшая сестра Бритни Спирс

Бритни Спирс сумела построить головокружительную карьеру и заработать целое состояние. Между тем младшая сестра артистки Джейми Линн никогда не была столь же популярной и всегда держалась в тени своей знаменитой родственницы.

Теперь же ситуация изменилась. Из-за проблем с запрещенными препаратами Спирс покинула сцену. Она была признана недееспособной и целых 13 лет жила в заточении, находясь под опекой своего отца. У Линн же такого скандального прошлого нет: она всегда самостоятельно распоряжалась своей жизнью и строила карьеру актрисы.

Назвать ее фильмографию богатой нельзя, тем не менее Джейми Линн, в отличие от сестры, может похвастаться привлекательной внешностью и счастливой личной жизнью. Артистка с 2014 года состоит в браке с бизнесменом Джейми Уотсоном, которому родила дочь.

К слову, с Бритни, которая то и дело шокирует публику своими откровенными фото и видео, Джейми Линн общение не поддерживает. Ранее Спирс обвинила сестру в подлости, отметив, что та не встала на ее защиту, когда она так сильно в этом нуждалась.