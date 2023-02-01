Кто такой юннат, и зачем забивали козла: расшифровка типичных фраз из СССР

Когда молодые люди смотрят советские фильмы, они встречают типично советские слова и выражения, о значении которых даже не подозревают.

В фильме «Крылатая защита» фигурируют ученые и юннаты. Юннаты — это юные натуралисты, движение детей и подростков, созданное, чтобы заботиться о природе, наблюдать за ней и улучшать экологическую обстановку.

Или фраза «забить козла». Так в советское время звучало предложение поиграть в домино«. «Козел» образовался здесь от слова «кОзны, козен». Так раньше называли бабки, то есть кости. В них на Руси играли до того, как появилось домино.

Когда коллеги непутевого Афони в исполнении Куравлева получают «сигнал из милиции», они тут же проводят собрания с публичным порицанием. Почему? Во времена советской России существовали вытрезвители, куда забирали подвыпивших людей. Им выписывали штраф, а по месту работы отправляли уведомление: вот, мол, как свой досуг проводит ваш сотрудник.

Получить сигнал из милиции означало получить такое уведомление. В этом случае следовало принять меры: поговорить с человеком, а в запущенном случае лишить премии или карьерных перспектив.