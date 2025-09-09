Меню
Кто такой Аурелиус Дамблдор из «Гарри Поттера»: Роулинг так наворотила, что теперь черт ногу сломит

Кто такой Аурелиус Дамблдор из «Гарри Поттера»: Роулинг так наворотила, что теперь черт ногу сломит

9 сентября 2025 10:50
Кто такой Аурелиус Дамблдор из «Гарри Поттера»: Роулинг так наворотила, что теперь черт ногу сломит

Канон переписали ради экранизаций, а фанаты теперь чешут макушки. 

Вселенная «Гарри Поттера» всегда была полна сюрпризов, но Аурелиус Дамблдор стало настоящей бомбой даже для фанатов. Впервые его упомянули в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», и с тех пор миллионы зрителей задаются вопросом: откуда взялся этот загадочный персонаж и какое место он занимает в легендарной саге?

«Фантастические твари» и неожиданный поворот

Кто такой Аурелиус Дамблдор из «Гарри Поттера»: Роулинг так наворотила, что теперь черт ногу сломит

Фанаты ожидали встречи с молодым Альбусом Дамблдором, но авторы преподнесли неожиданный твист: в финале фильма Грин-де-Вальд раскрывает, что Криденс Бэрбон, таинственный юноша с разрушительной силой, на самом деле носит имя Аурелиус Дамблдор.

Звучит эффектно, но именно этот момент стал отправной точкой для фанатских теорий и жарких споров:

  • Родной брат Альбуса?
  • Приемный?
  • Или это манипуляция Грин-де-Вальда?

Джоан Роулинг не даёт прямого ответа, оставляя пространство для домыслов — и именно это делает историю Аурелиуса настолько интригующей.

Связь с семьёй Дамблдоров

Кто такой Аурелиус Дамблдор из «Гарри Поттера»: Роулинг так наворотила, что теперь черт ногу сломит

Канонически у Альбуса брат и сестра: Аберфорт и Ариана. Ни в книгах, ни в интервью Роулинг раньше не упоминала никакого Аурелиуса. И это создаёт противоречие:

  • Если он действительно младший брат, почему о нём молчат даже самые близкие?
  • Если его история фиктивна, тогда кем является Криденс?

Обскур и сильнейший маг

Кто такой Аурелиус Дамблдор из «Гарри Поттера»: Роулинг так наворотила, что теперь черт ногу сломит

Аурелиус — планировался как ключевой персонаж для будущих частей франшизы, но спин-оффы отменили, а Эзра Миллер стал нерукопожатным в Голливуде после череды скандалов. Так что его возвращения на экраны ждать не стоит.

Что же до героя, то его сила связана с обскуром — редким и разрушительным магическим феноменом, который уже убивал в мире Поттера. Если Грин-де-Вальд говорит правду, то Криденс, покоривший разрушительную мощь обскура, мог стать сильнее старшего брата. Жаль, что после череды манипуляций и изнурительной войны Гриндевальда Аурэлиус был истощен и находился при смерти.

План безумный и немного романтичный: почему Волан-де-Морт из «Гарри Поттера» создал 7 крестражей.

Фото: Кадры из серии фильмов «Гарри Поттер», кадры из серии фильмов «Фантастические твари»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
