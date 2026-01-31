Кто такая Мюккюрен-хатун? Ее не показали в сериале «Великолепный век», а зря

Согласно сериалу «Великолепный век» у султана Сулеймана были три основные любимицы: Гюльфем, Махидевран и, конечно, Хюррем. Но на самом деле существовала еще женщина. Правда, о ней умалчивают даже историки.

В 2016 году появилась книга историка Наталии фон Анреп «Махидевран – жена султана», проливающая свет на эту загадочную фигуру. По словам автора, первую возлюбленную Сулеймана звали Мюкеррем Хатун.

Первая любовь

Мюкрем была черногорской принцессой. Ее брак с Сулейманом был заключен в 1510 году. К слову, тогда он еще не был правителем. Эти отношения должны были укрепить влияние Османской империи. Предполагается, что Мюкеррем подарила Сулейману трех детей: двух дочерей и сына, но они скончались в детстве.

Как все изменилось

С появлением Хюррем во дворце судьба Мюкеррем поменялась. Она потеряла расположение султана и отправилась во дворец в Эдирне. Удивительно, но Мюкеррем, по воспоминаниям современников, сохранила дружеские отношения с Махидевран. Обе женщины оказались вдали от султанского дворца. Напомним, впоследствии Махидевран уехала в Манису вместе с сыном Мустафой.

Конец жизни

Мюкеррем Хатун провела остаток жизни в Эдирне. Там она и скончалась в 1555 году в возрасте 59 лет.