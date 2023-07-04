Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кто такая Бабайка, которой всех пугали в детстве: вы точно будете удивлены

Кто такая Бабайка, которой всех пугали в детстве: вы точно будете удивлены

4 июля 2023 19:45
Кто такая Бабайка, которой всех пугали в детстве: вы точно будете удивлены

Истинное значение слова никак не связано с детскими страхами.

Во всех частях России родители непременно пугают своих детей Бабайкой. О чудище вспоминают, чтобы привлечь внимание ребенка, успокоить или даже припугнуть в воспитательных целях. Однако далеко не все родители знают, что именно означает его имя.

Дело в том, что у этого слова есть другое значение, которое не имеет отношения к монстрам. Бабайкой называлось весло, которое было прикреплено к лодке. Ввели его в обиход казаки, и в толковом словаре Владимира Даля указано именно это значение.

Со временем однако таких весел становилось все меньше, поэтому слово исчезло из употребления. И в языке сохранилось только одно значение, связанное с детскими страшилками, которое, как уверены эксперты, имеет татарские корни. Так, «дед» по-татарски — бабай. А, например, «екарный» может означать измененную версию тюркского «ех ханэ», что переводится как «бессмертный». И «Екарный Бабай» при вольном переводе становится «Кощеем Бессмертным».

Фото: Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше