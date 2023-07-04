Кто такая Бабайка, которой всех пугали в детстве: вы точно будете удивлены

Во всех частях России родители непременно пугают своих детей Бабайкой. О чудище вспоминают, чтобы привлечь внимание ребенка, успокоить или даже припугнуть в воспитательных целях. Однако далеко не все родители знают, что именно означает его имя.

Дело в том, что у этого слова есть другое значение, которое не имеет отношения к монстрам. Бабайкой называлось весло, которое было прикреплено к лодке. Ввели его в обиход казаки, и в толковом словаре Владимира Даля указано именно это значение.

Со временем однако таких весел становилось все меньше, поэтому слово исчезло из употребления. И в языке сохранилось только одно значение, связанное с детскими страшилками, которое, как уверены эксперты, имеет татарские корни. Так, «дед» по-татарски — бабай. А, например, «екарный» может означать измененную версию тюркского «ех ханэ», что переводится как «бессмертный». И «Екарный Бабай» при вольном переводе становится «Кощеем Бессмертным».