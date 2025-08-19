Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кто сыграл мужа Верочки? Как звали отца Новосельцева? На эти и еще 7 вопросов ответят лишь те, кто смотрел «Служебный роман» больше одного раза

Кто сыграл мужа Верочки? Как звали отца Новосельцева? На эти и еще 7 вопросов ответят лишь те, кто смотрел «Служебный роман» больше одного раза

19 августа 2025 21:00
Кто сыграл мужа Верочки? Как звали отца Новосельцева? На эти и еще 7 вопросов ответят лишь те, кто смотрел «Служебный роман» больше одного раза

Подготовили для вас максимально сложный тест. Ну, почти.

Готовы доказать, что вы — настоящий эксперт в мире советской киноклассики? Мы не сомневаемся, что цитаты вроде «Мы называем её “наша мымра”. Конечно, за глаза» вы помните наизусть. Но наш тест — не для простых зрителей, а для тех, кто способен заметить то, что скрыто за главным сюжетом.

Почему тест такой сложный? Да потому что и «Служебный роман» — не просто история преображения «мымры» в роковую женщину и робкого статистика — в уверенного мужчину. Это фильм с богатой историей и множеством деталей, которые знают только истинные ценители.

Например, помните ли вы, что изначально это была пьеса «Сослуживцы», которая шесть лет собирала аншлаги в театрах Ленинграда и Москвы? А то, что сам Рязанов был так разочарован телеверсией спектакля, что решил снять свою — идеальную — версию, которая в 1977 году покорила 58 миллионов зрителей?

Здесь важна каждая мелочь: от названия института, где работали герои, до имен их бывшей родни. Если вы готовы к вызову и уверены, что ваш уровень знаний зашкаливает — этот тест для вас.

Ранее мы также писали: От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
По цитате или кадру сможет каждый — давайте сложнее: лишь 1 из 20 зрителей угадает 10 советских фильмов по титрам (тест) По цитате или кадру сможет каждый — давайте сложнее: лишь 1 из 20 зрителей угадает 10 советских фильмов по титрам (тест) Читать дальше 17 августа 2025
На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру Читать дальше 20 августа 2025
Тест для поклонников кино «Мосфильма»: вспомнить 7 культовых кинолент по кадру смогут лишь знатоки Тест для поклонников кино «Мосфильма»: вспомнить 7 культовых кинолент по кадру смогут лишь знатоки Читать дальше 20 августа 2025
Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей Он был когда-то странной игрушкой безымянной, а теперь — пенсионер! каверзный тест о Чебурашке для самых-самых внимательных зрителей Читать дальше 20 августа 2025
В бой идут одни знатоки: на 6/6 вопросов о военном кино в этом тесте не ответят даже настоящие ценители жанра В бой идут одни знатоки: на 6/6 вопросов о военном кино в этом тесте не ответят даже настоящие ценители жанра Читать дальше 20 августа 2025
Эти очи не всегда черные, но точно страстные: узнаете 5 красавцев-актеров СССР по глазам? (тест) Эти очи не всегда черные, но точно страстные: узнаете 5 красавцев-актеров СССР по глазам? (тест) Читать дальше 20 августа 2025
От Елабуги до Кривого озера: маршрут по местам съёмок «Вечного зова» От Елабуги до Кривого озера: маршрут по местам съёмок «Вечного зова» Читать дальше 20 августа 2025
«Худший Шарапов — это Конкин»: реальный сыщик открестился от персонажа «Места встречи изменить нельзя», и братья Вайнеры — тоже «Худший Шарапов — это Конкин»: реальный сыщик открестился от персонажа «Места встречи изменить нельзя», и братья Вайнеры — тоже Читать дальше 19 августа 2025
Даже те, кто сотни раз смотрел советское кино, завалят этот тест: угадайте военный фильм по фразе о войне Даже те, кто сотни раз смотрел советское кино, завалят этот тест: угадайте военный фильм по фразе о войне Читать дальше 19 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше