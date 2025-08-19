Кто сыграл мужа Верочки? Как звали отца Новосельцева? На эти и еще 7 вопросов ответят лишь те, кто смотрел «Служебный роман» больше одного раза

Готовы доказать, что вы — настоящий эксперт в мире советской киноклассики? Мы не сомневаемся, что цитаты вроде «Мы называем её “наша мымра”. Конечно, за глаза» вы помните наизусть. Но наш тест — не для простых зрителей, а для тех, кто способен заметить то, что скрыто за главным сюжетом.

Почему тест такой сложный? Да потому что и «Служебный роман» — не просто история преображения «мымры» в роковую женщину и робкого статистика — в уверенного мужчину. Это фильм с богатой историей и множеством деталей, которые знают только истинные ценители.

Например, помните ли вы, что изначально это была пьеса «Сослуживцы», которая шесть лет собирала аншлаги в театрах Ленинграда и Москвы? А то, что сам Рязанов был так разочарован телеверсией спектакля, что решил снять свою — идеальную — версию, которая в 1977 году покорила 58 миллионов зрителей?

Здесь важна каждая мелочь: от названия института, где работали герои, до имен их бывшей родни. Если вы готовы к вызову и уверены, что ваш уровень знаний зашкаливает — этот тест для вас.

