Кто станет ведущим в новом сезоне «Голос.Дети»: Муцениеце проболталась

Агата Муцениеце раскрыла подробности нового сезона шоу «Голос.Дети». Как оказалось, проект выйдет в эфир уже этой зимой.

В прошлом году популярная ведущая впервые приняла участие в программе. Она составила пару Дмитрию Нагиеву и помогала юным конкурсантам на сцене. Работа Муцениеце так понравилась продюсерам «Голоса», что они пригласили ее и в предстоящий сезон, где она тоже станет ведущей.

«Я точно там буду», — заверила знаменитость в эфире шоу на «Авторадио».

При этом экс-супруга Павла Прилучного призналась, что в ее обязанностях будет отправление участников на сцену и чтение подводок, а съемки программы начнутся совсем скоро. Другую же часть работы возьмет на себя второй ведущий, но пока неизвестно, кто именно станет коллегой Муцениеце. Сама артистка обратила внимание, что это большой секрет, поэтому она не может даже намекнуть и приоткрыть завесу тайны.