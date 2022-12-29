Кто станет новым Серканом? Культовый турецкий сериал переснимут в России

Нашумевший турецкий телехит «Постучись в мою дверь» решили переснять в России. За роль Серкана Болата состоится нешуточная битва, ведь сегодня этот персонаж считается одним из самых желанных киногероев современности. Несомненно, за такой образ стоит побороться.

Можно с уверенностью сказать, что Серкан почти затмил своего предшественника Сулеймана из «Великолепного века». Теперь герой сериала «Постучись в мою» дверь купается в лучах славы и любви поклонниц со всего мира.

Почти сразу после премьеры телешоу побило все мыслимые и немыслимые рейтинги на турецком ТВ. В России же «Постучись в мою дверь» стал лидером по количеству упоминаний в Интернете.

Что касается отечественной адаптации, то пока не известно, кто главный кандидат на «лакомую» роль. Есть лишь информация, что российская версия будет отличаться от оригинала многими сюжетными линиями.

Портал Woman устроил шуточное голосование: кто их наших артистов подойдет на роль Серкана и составит достойную конкуренцию Керему Бюрсину? По итогам опроса победил актер Станислав Бондаренко, который известен по сериалам «В ожидании чуда» и «Десять стрел для одной».