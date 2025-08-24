Меню
24 августа 2025 12:19
Кто сменит Крейга? В списке кандидатов на роль Джеймса Бонда оказался даже «русский вариант» — но вряд ли прокатит

Кастинг-менеджеры работают в поте лица.

После ухода Дэниела Крейга, который почти два десятилетия был лицом культовой франшизы, мир кино замер в ожидании. Теперь права на «бондиану» принадлежат Amazon, и студия планирует выпустить новый фильм о Джеймсе Бонде в 2028 году. Но пока главная интрига — кто же примерит смокинг легендарного агента 007.

Фанаты, критики и СМИ вовсю строят версии, обсуждая десятки возможных кандидатов. И среди них неожиданно оказался даже «русский вариант».

Джейкоб Элорди

Австралиец, известный по «Эйфории», — любимец молодежи. В его пользу работает рост, харизма и невероятная востребованность в Голливуде. Однако против играет не самая брутальная внешность, а ведь речь все-таки идет о знаменитом агенте 007. Вряд ли «старая школа» останется довольна таким выбором.

Кто сменит Крейга? В списке кандидатов на роль Джеймса Бонда оказался даже «русский вариант» — но вряд ли прокатит

Харрис Дикинсон

29-летний британец — по мнению инсайдеров, сейчас ближе всего к роли. У него есть и акцент, и фактура, и признание критиков («Треугольник печали» принес ему номинации и внимание крупных студий). Многие отмечают, что Дикинсон мог бы органично заменить Крейга и вернуть Бонду британский шарм.

Джеймс Нортон

Известный британский актер, сыгравший в сериале «Гранчестер», уже давно фигурирует в списке претендентов. Но его главная проблема — возраст: ему уже 40 лет, и для многолетнего контракта с Amazon он может оказаться слишком «зрелым».

Кто сменит Крейга? В списке кандидатов на роль Джеймса Бонда оказался даже «русский вариант» — но вряд ли прокатит

Аарон Тейлор-Джонсон

Один из главных «народных» претендентов на роль. Его имя всплывает едва ли не чаще всех остальных, и, по слухам, он даже проходил пробы. Актеру 35 лет, и формально он еще вписывается в кастинговые рамки. Но есть сомнения, что он выдержит контракт на пять фильмов (а таковы условия студии) из-за занятости.

Глен Пауэлл

Голливудский красавчик, который после «Топ Гана» стал одним из самых востребованных актеров, тоже находился в списке лучших Джеймсов Бондов. Однако он неожиданно для фанатов сам отказался от заманчивой идеи. По его словам, он парень из Техаса, а не британский джентльмен, так что участие в кастинге он исключает.

Кто сменит Крейга? В списке кандидатов на роль Джеймса Бонда оказался даже «русский вариант» — но вряд ли прокатит

Юрий Борисов

И наконец, самая неожиданная фамилия в списке. После успеха на «Оскаре» и участия в голливудских проектах он подписал контракт с очень влиятельным агентством UTA, что теоретически дант ему шанс добраться до кастинга.

Фанаты уже шутят про «русского Бонда», но объективно шансы невелики. У Amazon жесткие требования: британский акцент, возраст до 30 лет и готовность на многолетний контракт. С одним из пунктов могут возникнуть проблемы. Однако сама идея, что актера из России обсуждают на таком уровне, уже приятно греет душу.

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
