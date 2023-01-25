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Кто следующий? Принцесса Диана передала семейное проклятие по наследству

25 января 2023 17:45
Кто следующий? Принцесса Диана передала семейное проклятие по наследству

У Виндзоров есть веский повод для переживаний.

 

В день своей свадьбы с принцем Чарльзом Диана Спенсер совершила роковую ошибку. Возлюбленная будущего монарха пошла наперекор Елизавете II — последствия не заставили себя ждать.

Королева хотела, чтобы ее невестка пошла к алтарю, надев тиару «Узелки любви», которую она же и подарила. Однако принцесса остановила свой выбор на фамильной драгоценности — тиаре, украшенной роскошным цветком из многочисленных бриллиантов.

Королеву людских сердец не остановил даже тот факт, что это украшение считали проклятым — якобы оно приносит своим обладательницам лишь несчастья. Эти слухи разгорелись с новой силой после того, как стало известно о разводе леди Ди и Чарльза. Многие тут же вспомнили, что все, кто выходили замуж в этой тиаре, были несчастливы в браке.

По этой причине многие британцы всерьез опасаются за будущее принцессы Шарлотты, внучки королевы людских сердец. Именно ей должна достаться фамильная драгоценность, от которой, судя по всему, не стоит ждать ничего хорошего.

Кто следующий? Принцесса Диана передала семейное проклятие по наследству
Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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