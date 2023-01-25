Кто следующий? Принцесса Диана передала семейное проклятие по наследству

В день своей свадьбы с принцем Чарльзом Диана Спенсер совершила роковую ошибку. Возлюбленная будущего монарха пошла наперекор Елизавете II — последствия не заставили себя ждать.

Королева хотела, чтобы ее невестка пошла к алтарю, надев тиару «Узелки любви», которую она же и подарила. Однако принцесса остановила свой выбор на фамильной драгоценности — тиаре, украшенной роскошным цветком из многочисленных бриллиантов.

Королеву людских сердец не остановил даже тот факт, что это украшение считали проклятым — якобы оно приносит своим обладательницам лишь несчастья. Эти слухи разгорелись с новой силой после того, как стало известно о разводе леди Ди и Чарльза. Многие тут же вспомнили, что все, кто выходили замуж в этой тиаре, были несчастливы в браке.

По этой причине многие британцы всерьез опасаются за будущее принцессы Шарлотты, внучки королевы людских сердец. Именно ей должна достаться фамильная драгоценность, от которой, судя по всему, не стоит ждать ничего хорошего.