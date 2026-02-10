Оповещения от Киноафиши
Кто сильнее: Джейме или Арагорн? Фанаты фэнтези спорят уже 15 лет, но теперь в Сети дали четкий ответ

10 февраля 2026 08:27
Вселенные двух шедевров жанров разные настолько, что и сравнивать некорректно.

Вечный спор поклонников фэнтези – кто победит в дуэли: Джейме Ланнистер из «Игры престолов» или Арагорн из «Властелина колец»? После 15 лет дискуссий в Сети наконец наметился консенсус.

Подавляющее большинство пользователей X считает, что Арагорн выигрывает «всухую»,

«Это такая нечестная битва. Уровни силы этих двух вселенных даже не сравнимы», – один из самых залайканных постов.

Ключевой аргумент – разница в масштабе угроз. В мире Средиземья Арагорн, потомок дунэдайн, сражался с орками, назгулами и пережил многовековые войны.

Его предки побеждали балрогов – существ, которые, по мнению фанатов, «были бы как ядерная бомба для всего Вестероса».

Да, Джейме – блестящий фехтовальщик, самый молодой рыцарь Королевской гвардии в истории Вестероса, который дрался даже одной рукой. Но его навыки – это мастерство человека в мире политических интриг и относительно реалистичных боёв.

Арагорн же – не просто воин, а следопыт и охотник, обученный эльфами, владеющий мечом, луком и обладающий силой нуменорской крови. Он сражается более 80 лет, его выносливость, опыт и сверхчеловеческие для мира людей способности ставят его на другой уровень.

Итог прост: в дуэли один на один на нейтральной территории победа останется за Арагорном.

Джейме, возможно, сделает несколько изящных выпадов, но стамина, сила и боевой опыт наследника Исилдура окажутся решающими.

Это не умаляет мастерства цареубийцы – просто он родился не в той вселенной, чтобы тягаться с тем, чьи предки убивали демонов огня.

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
