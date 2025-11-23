Меню
Кто сильнее – Сон Джин-у или Гоку? Мы нашли однозначный ответ, и фанатам «Драконьего жемчуга» он явно не понравится

23 ноября 2025 18:36
А вот поклонники «Соло прокачки» получили повод порадоваться за любимчика.

Пока фанаты «Поднятия уровня в одиночку» пересматривают финал второго сезона и ждут полнометражку, в интернете взялись выяснять, кто победит в драке мечты. На одной стороне – Сон Джин-у, охотник с мировым именем. На другой – Гоку, символ детства, бодибилдинга и бесконечного роста сил.

На первый взгляд, герой «Драконьего жемчуга» с его многолетней историей побед и невероятными трансформациями выглядит бесспорным фаворитом.

Но если всмотреться в последние события Solo Leveling: Ragnarok, картина меняется радикально.

Как изменилась сила Сон Джин‑у

В продолжении истории Сон Джин‑у выходит за рамки привычного понимания силы. В финале оригинальной манхвы он уже демонстрировал почти божественные способности. Теперь же его мощь достигла уровня, сопоставимого с самими Итаримами – существами, создающими целые мультивселенные.

Он не просто бессмертен: он владеет контролем над самой смертью, способен воскрешать себя и других. Его армия теневых солдат насчитывает миллионы бойцов, среди которых – истинные гиганты вроде Беру, Игриса и Беллиона.

Более того, его присутствие настолько разрушительно, что Земля не выдерживает его силы без специальной магической защиты. Планета буквально начинает рассыпаться под тяжестью его энергии.

Почему Гоку сейчас в невыгодном положении

Гоку в форме Ultra Instinct остается одним из сильнейших бойцов во вселенной Dragon Ball. Однако перед лицом таких способностей он оказывается в невыгодном положении.

Во‑первых, у него нет иммунитета к смерти. В отличие от Джин‑у, он не может возрождаться по собственному желанию.

Во‑вторых, его контроль над реальностью ограничен: он мастерски владеет ки, но не способен создавать карманные измерения или переписывать законы физики, как это делает Джин‑у.

В‑третьих, если Сон решит превратить союзников Гоку в бессмертных солдат своей армии, сайян останется один против бесчисленной орды.

Даже попытка запечатать противника (как это было с Замасу) вряд ли сработает: Джин‑у умеет телепортироваться и существовать вне физического тела, что делает его практически неуловимым.

Какие факторы могут все изменить

Впрочем, нельзя сказать, что у Гоку совсем нет шансов. Все зависит от того, как сравнивать масштабы их вселенных. Если мультивселенная Dragon Ball превосходит по размерам мир Solo Leveling, у сайяна появляется теоретический шанс за счет «весового класса» его космоса.

Кроме того, в неканоничных сюжетах (например, в Super Dragon Ball Heroes) существует версия Гоку под именем CC Goku. По оценкам фанатов, его способности позволяют уничтожать целые мультивселенные – и вот он мог бы составить реальную конкуренцию божественному Джин‑у.

Наконец, нельзя забывать, что история Гоку – это история постоянного роста. Если Dragon Ball Super вернется после паузы, сайян наверняка станет еще сильнее. Баланс сил может измениться.

Что в итоге?

Сон Джин‑у из Solo Leveling: Ragnarok объективно превосходит каноничного Гоку из Dragon Ball Super. Но это не значит, что Гоку слаб: просто его потенциал еще не раскрыт до конца.

Фанатам Dragon Ball не стоит отчаиваться. В мире аниме всегда есть место для новых рекордов силы. А Джин‑у, несмотря на свою мощь, все же не является абсолютным мерилом могущества.

Ранее мы писали: «Анимация лучше, чем в самом аниме»: фанатам «Соло левелинга» покажут арку, которой нет в манхве – но на 3-й сезон не надейтесь

Фото: Кадр из аниме «Поднятие уровня в одиночку» и других тайтлов
Алексей Плеткин
