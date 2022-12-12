Кто самый высокооплачиваемый киногерой в СССР: его имя станет для зрителей сюрпризом

Некоторым зрителям герои любимых советских фильмов могут открыться с новой стороны, если посмотреть на них с точки зрения заработков. Этим и занялись пользователи Сети, взяв за основу данные официальных СМИ с небольшой погрешностью. Так, оказалось, что студент Шурик получал стипендию в сумме до 40 рублей. А если он учился на одни пятерки, то мог претендовать уже на 50 рублей. Кстати, его конкурент за сердце Нины товарищ Саахов получал гораздо больше — 120 рублей.

Несоизмеримые доходы были и у героев фильма «Москва слезам не верит». Если Гоша действительно был таким ценным слесарем НИИ, как о нем говорили друзья, то он мог рассчитывать на 300 рублей в качестве ежемесячной зарплаты. Но даже такие заработки не шли в сравнение с состоянием Катерины, ведь как директор фабрики она получала около 550 рублей. Поэтому мужчина оправданно беспокоился по поводу разницы в их статусах.

А вот учитель вечерней школы Нестор Петрович из «Большой перемены» получал всего 110 рублей. При этом его ученики зарабатывали больше. Например, рабочий на заводе Петрыкин хвастался 200 рублями ежемесячной зарплаты. А самым высокооплачиваемым киногероем в СССР был признан Штирлиц. Как штандартенфюрер он зарабатывал 607 рейхсмарок. Кроме того, разведчик еще получал деньги от СССР — около 580 рейхсмарок. Таким образом, Штирлицу доставалось порядка 2500 рублей по курсу тех лет.