Кто самый сильный в «Сумерках»? Если считаете, что это Джейкоб или Каллены — то зря

Настоящие львы, не то, что Эдвард.

Сага Стефани Майер — не только про романтику между Беллой и Эдвардом, но и скрытая игра сил между вампирами, оборотнями и древними кланами.

Их сила заключается не только в грубой мощи, но и в ментальных способностях, власти, хитрости и умении управлять другими. Мы собрали рейтинг 15 самых могущественных персонажей «Сумерек», которые определяют правила этого мира.

15. Карлайл Каллен — сила воли

Карлайл — вампир без сверхспособностей, но именно его железная психика делает его уникальным. Он способен работать хирургом, постоянно находиться рядом с кровью и управлять своими инстинктами. В мире, где большинство «обескровленных» сломлены жаждой, Карлайл уникален по-своему.

14. Шивон — вампирша, которая меняет исход

Лидер ирландского ковена способна мысленно «настраивать» реальность под себя. Во время противостояния Калленов с Вольтури она буквально представила победу, и конфликт удалось избежать.

13. Бенджамин — хозяин стихий

Вампир из египетского ковена управляет четырьмя стихиями: водой, воздухом, огнём и землёй. В видении Алисы он буквально разрушает землю под ногами Вольтури. В мире «Сумерек» нет другого вампира, способного владеть природой.

12. Зафрина — иллюзии как оружие

Амазонская вампирша способна создавать видения и полностью контролировать восприятие противника. Она может лишить врагов зрения, слуха и ориентации, превращая сражение в хаос.

11. Рената — щит Аро

Личный телохранитель лидера Вольтури обладает редчайшей способностью: она заставляет атакующего терять цель. Противники, решившие убить её хозяина, внезапно разворачиваются или уходят в сторону. Единственная, кто пробил защиту Ренаты — Белла.

10. Сантьяго — идеальная машина боя

У Сантьяго нет уникальных способностей, но его физическая сила и скорость делают его главным «молотом» армии Вольтури. Он догоняет Ренесми и Джейкоба, когда другие бессильны.

9. Белла Свон — живой щит

Сначала слабое звено, Белла после обращения становится ключевой фигурой. Её ментальный щит защищает не только её саму, но и окружающих от атак Джейн, Алека и других вампиров с псионическими способностями.

8. Элис Каллен — видеть будущее

Элис не самая сильная физически, но её дар — видеть буду

щее — делает её непредсказуемой. Она знает каждый шаг врага, предугадывает исходы битв и манипулирует событиями, оставаясь на несколько ходов впереди.

7. Эммет Каллен — грубая сила

Самый физически мощный член клана Калленов. Эммет может сокрушить врага в лобовом столкновении, но у него нет стратегического мышления. Он словно танк: непробиваемый, но управляемый.

6. Джейкоб Блэк — альфа-оборотень

Джейкоб сочетает скорость, силу и способность исцеляться, что делает его опаснейшим противником даже для древних вампиров. Его ген альфы позволяет вести за собой стаю, а в бою он соперничает с новорождёнными вампирами на равных.

5. Виктория — полководец

Виктория — после смерти Джеймса она создаёт целую армию новорождённых вампиров, каждый из которых сильнее взрослого. Сама Виктория смертельно опасна, но её истинная сила — умение управлять и использовать других.

4. Эдвард Каллен — чтец мыслей

Эдвард совмещает физическую мощь с уникальной способностью читать мысли. В бою он всегда знает следующий шаг врага, что делает его почти непобедимым в дуэлях.

3. Джаспер Хейл — мастер эмоций

Джаспер пережил войны между вампирскими кланами, командовал армиями новорождённых и стал мастером тактики. Его уникальный дар — контролировать эмоции противника. Он может лишить врага уверенности или погрузить его в панику, ломая ход битвы.

2. Джейн и Алек — абсолютное подчинение

Близнецы из Вольтури превращают врагов в беспомощные куклы. Джейн причиняет невыносимую ментальную боль, Алек лишает чувств. Вместе они разрушают волю противника, не проливая крови.

1. Аро, Маркус и Кай — боги во плоти

Три лидера Вольтури держат под контролем весь вампирский мир. Аро считывает мысли прикосновением, Маркус видит эмоциональные связи между людьми, а Кай безжалостно исполняет волю Аро.

Их авторитет подкреплён армией Джейн, Алека, Деметри и Феликса. Они самые мощные персонажи саги, и их реально стоит бояться.

Прогулка по местам вампирской славы: где снимали первые «Сумерки» — лучшую часть франшизы.