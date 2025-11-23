Кто самый сильный из Мстителей в MCU – очевидно, но кто самый слабый? Составили рейтинг слабаков, с которым не поспоришь

В мире Marvel все меняется быстрее, чем костюмы супергероев: одни уходят, другие приходят, а шкала мощности то и дело проходит новую калибровку. Попробуем разобраться, кто из Мстителей способен свернуть горы, а кто держится за счет смекалки и меткости.

Тройка силачей: кому даже Танос не указ

1. Алая Ведьма / Ванда Максимофф

Ванда – это не магия даже, это стихия. В «Мстители: Война бесконечности» она одной рукой сдерживает Таноса, другой – уничтожает Камень Бесконечности. В «Ванда/Вижн» берет под контроль целый город и фактически воскрешает Вижна.

А в «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» открывает для себя Темную книгу – и ее мощь выходит на принципиально новый уровень. Пока что ее можно смело называть самой сильной из Мстителей.

2. Тор

Бог Грома давно доказал: его сила – не в молоте. После «Тор: Рагнарек» он осознает, что Мьельнир – лишь аксессуар, а истинная мощь живет в нем самом.

В «Мстители: Война бесконечности» он выдерживает удар космической силы, чтобы выковать Гром-секиру, и едва не убивает Таноса. А еще – способен делиться силой с другими, как это было с асгардскими детьми.

В бою с армией Хелы или с самим Таносом Тор показывает: он – один из немногих, кто может идти в лобовую атаку и не проиграть.

3. Капитан Марвел / Кэрол Дэнверс

Кэрол получила силу от Космического Камня – и это сразу заметно. В своем сольном фильме она в одиночку уничтожает флот крии.

В «Мстители: Финал» одним ударом разносит корабль Таноса. Она выдерживает удар Камня Силы без единой царапины, а в «Капитан Марвел 2» возрождает мертвую звезду – просто потому, что может. Два фильма – и уже место в топ‑3. Неплохо, да?

Тройка «не таких мощных»: кто держится за счет хитрости и опыта

3. Соколиный Глаз / Клинт Бартон

Клинт – тот самый «обычный человек с луком» в команде богов и сверхлюдей. У него нет суперсил, но есть опыт, хладнокровие и снайперская точность. Он не раз доказывал, что может вести за собой даже самых сильных – например, помогал Ванде в сложных ситуациях.

Да, он уязвимее остальных, но именно это делает его образ таким человечным: у него больше всего, что можно потерять.

2. Ник Фьюри

Фьюри – не боец в классическом понимании. У него нет ни суперсилы, ни лучей из глаз. Но его сила – в голове и ресурсах. Он собрал команду Мстителей, пережил атаку Зимнего Солдата и сражался с Локи.

Даже после распада Щ.И.Т. он нашел себе место в С.А.Б.Л.Я., где продолжает бороться с внеземными угрозами. Его власть – в умении управлять, планировать и находить выход там, где другие видят тупик.

1. Кейт Бишоп

Кейт – молодая звездочка, которой Клинт Бартон уже дал свое благословение. Она умеет постоять за себя: справилась с «Мафией в спортивных костюмах» и даже выжила в бою с Уилсоном Фиском. Но пока она – сырой материал.

Ей нужно больше опыта, больше тренировок, больше понимания, как работать в команде. Она уже в списке потенциальных Молодых Мстителей («Капитан Марвел 2»), и у нее явно есть потенциал. Но сейчас она – самая неопытная из тех, кого можно назвать частью команды.

Итог:

Сила в MCU – это не только удары и взрывы. Иногда важнее умение вести за собой, хитрость или готовность учиться. И пока одни крушат планеты, другие держат команду вместе – и в этом тоже есть своя суперсила.

