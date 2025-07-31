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Кто ребенок Сью и Рида из «Фантастической четверки»? У пары двое детей — оба с выдающимися способностями

31 июля 2025 08:56
Кто ребенок Сью и Рида из «Фантастической четверки»? У пары двое детей — оба с выдающимися способностями

Тот случай, когда яблочко от яблони и впрямь недалеко упало.

Недавно на экраны вышел новый фильм о «Фантастической четверке», и многие зрители захотели узнать больше о легендарной команде супергероев. Особенно интересна семейная динамика Рида Ричардса и Сьюзан Шторм — одной из самых крепких пар во вселенной Marvel.

У них двое необыкновенных детей, чьи способности поражают даже на фоне их знаменитых родителей. Разбираемся, кто старше, и какими способностями обладает каждый.

Франклин Ричардс

Старший сын Рида и Сью — Франклин Ричардс — обладает невероятными псионическими способностями и может изменять реальность по своему желанию. Его силы настолько велики, что он считается одним из самых могущественных существ во вселенной Marvel.

Интересно, что своё имя мальчик получил в честь деда по материнской линии — Франклина Шторма, а второе имя — Бенджамин — в честь крёстного отца, Бена Гримма (он же Существо).

Валерия Ричардс

Младшая дочь пары, Валерия Ричардс, унаследовала выдающийся интеллект своих родителей. В комиксах она сначала выступала как Чудо-девушка, а позже взяла псевдоним Мозговой штурм, подтверждая, что гениальность — её главная суперсила.

Так что дети Фантастической четверки не просто продолжают наследие родителей — они сами стали ключевыми фигурами в Marvel, демонстрируя, что сила и ум могут передаваться по наследству.

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Фото: Кадр из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги» (2025)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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