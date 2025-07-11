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Киноафиша Статьи Кто рано умрет — тому судьба подает: «Игра престолов» похоронила карьеру своих главных звезд-долгожителей (даже Дейнерис и Серсеи)

Кто рано умрет — тому судьба подает: «Игра престолов» похоронила карьеру своих главных звезд-долгожителей (даже Дейнерис и Серсеи)

11 июля 2025 08:27
Дейнерис и Серсея

Чем дольше прожил артист в Вестеросе, тем меньше шансов на нормальные роли в будущем. Такой вот парадокс.

«Игра престолов» — сериал, который дал своим актерам мгновенную славу на весь мир и… все. Многие из любимцев Вестероса так и не смогли перепрыгнуть собственную тень Таргариенов да Ланнистеров.

Эмилия Кларк — Разрушительница оков и зрительских надежд

Кто рано умрет — тому судьба подает: «Игра престолов» похоронила карьеру своих главных звезд-долгожителей (даже Дейнерис и Серсеи)

Эмилия Кларк — едва ли не главный символ «Престолов». Миллионы фанатов плакали, глядя, как ее Дейенерис превращается из освободительницы в безумную королеву, но сама Эмилия после финала явно буксует. После выхода последнего сезона прошло три года, прежде чем она снова засветилась хоть где-то — и это были не какие-нибудь «Звездные войны», а низкорейтинговая мелочь вроде «»Рождество на двоих» и недавняя роль в провалившемся «Секретном вторжении».

Да, она любимица публики, но прорыва или блокбастера уровня даже худших сезонов «Престолов» с ней так и не случилось.

Кит Харингтон — Лорд-командующий сериалами, которые никто не видел

Кто рано умрет — тому судьба подает: «Игра престолов» похоронила карьеру своих главных звезд-долгожителей (даже Дейнерис и Серсеи)

Джон Сноу в исполнении Кита Харингтона — еще один краеугольный камень саги. Ему прочили сольник, но HBO быстро передумала. После «Престолов» Харингтон мелькал в «Вечных» — проект громкий, но… без комментариев. После не самого восторженного приема Кит пошел по малым экранам — «Экстраполяции», недавно был «Индустрия» на MAX, но глобальной звездой так и не стал.

Софи Тернер — Королева Севера и неудачных спин-оффов

Кто рано умрет — тому судьба подает: «Игра престолов» похоронила карьеру своих главных звезд-долгожителей (даже Дейнерис и Серсеи)

Софи Тернер, сыгравшая Сансу, успела сняться в «Людях Икс», но франшиза в этот момент как раз пошла прахом. Последующие проекты — пара сериалов, пара фильмов, развод с Джо Джонасом и куча таблоидных заголовков. Ни один ее проект после финала «Престолов» не стал реально успешным — и фанаты все чаще обсуждают не новую роль Софи, а ее личную жизнь.

Николай Костер-Вальдау — все еще с мечом наперевес

Кто рано умрет — тому судьба подает: «Игра престолов» похоронила карьеру своих главных звезд-долгожителей (даже Дейнерис и Серсеи)

Датский красавец Джейме Ланнистер после «Престолов» вроде бы и не сидел без дела — «Договор молчания», «Он — это пуля», скоро выйдет «Король и завоеватель»… но все проекты — это маленькие независимые драмы, которые знают только те, кто целенаправленно за ними охотится. На больших экранах или в новых хитах Николая не видно, и похоже, он так и останется в массовой памяти тем самым «цареубийцей».

Айзек Хемпстед-Райт — Король Шести Королевств и задней парты

Кто рано умрет — тому судьба подает: «Игра престолов» похоронила карьеру своих главных звезд-долгожителей (даже Дейнерис и Серсеи)

Айзек, который вырос у нас на глазах — Бран, Ворон, новый король. Но как только занял Железный трон (точнее, его обломки), карьера застопорилась. Один скромный sci-fi «Поколение Вояджер» и больше ничего значимого за шесть лет. Айзек ушел учиться, а Голливуд про него как будто забыл.

Лена Хиди — Королева без трона и больших ролей

Кто рано умрет — тому судьба подает: «Игра престолов» похоронила карьеру своих главных звезд-долгожителей (даже Дейнерис и Серсеи)

Лена Хиди была самой страшной и хитрой королевой Вестероса, но после финала снялась разве что в «Пороховом коктейле» и паре проходных триллеров. Громких ролей — ноль. Зато много озвучки и редкие появления в сериалах, которые редко доходят до массового зрителя. Ее карьера после «Престолов» — пример, как один культовый образ может стать клеткой, пускай и золотой.

Дожил до финала — пиши пропало

Кто рано умрет — тому судьба подает: «Игра престолов» похоронила карьеру своих главных звезд-долгожителей (даже Дейнерис и Серсеи)

Ирония в том, что настоящими звёздами «Престолов» в итоге стали те, кого сценаристы «убили» задолго до последнего сезона. Взять того же Ричарда Мэддена: Робб Старк пал на Красной свадьбе и на этом всё — но сам Мэдден потом «переродился» в «Телохранителе» и сразу поймал «Золотой глобус».

Ну или Педро Паскаль — выстрелил в четвёртом сезоне как Оберин, умер одной из самых жёстких смертей шоу, а потом стал чуть ли не главным актером США в моменте: «Мандалорец», «Одни из нас», «Гладиатор 2», «Фантастическая четвёрка» — человек просто во всех франшизах сразу. А уж о Шоне Бине и вовсе молчим.

В общем, ранняя смерть в Вестеросе, как оказалось, была лучшим пиар-ходом. Умри красиво — и Голливуд откроет все ворота.

Ранее мы писали: Спустя целых 14 лет: как изменились актеры «Игры престолов» — от Арьи до Тириона (фото)

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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