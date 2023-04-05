Кто прожил в «Доме-2» дольше всех: ответ вас несказанно удивит (фото)

Проект «Дом-2» существует с 2004 года. За это время на телестройке побывало множество участников. Но лишь некоторым из них удалось продержаться максимально долго — победители этого рейтинга могут многих удивить.

Абсолютным рекордсменом является Дарья Пынзарь, которая пробыла на стройке больше девяти лет. На проекте очаровательная девушка встретила своего будущего мужа Сергея, с которым она вместе до сих пор. Супруги живут в Турции и воспитывают двоих сыновей.

Кстати, сам Сергей Пынзарь занимает второе место в рейтинге тех, кто прожил на стройке дольше всех. Его срок нахождения на проекте — восемь с лишним лет.

Замыкает тройку экстравагантный Степан Меньщиков, который позиционировал себя как «сгусток энергии». Он жил на телестройке около пяти лет. Степан крутил романы с самыми эффектными девушками «Дома-2», но это ни к чему не привело. Свою первую супругу шоумен встретил за периметром проекта, но этот брак развалился. Позднее Меньщиков женился во второй раз.