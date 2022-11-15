Кто оказался настоящим злодеем в «Морозко»: в факты сложно поверить

Сказка «Морозко» закрепила в кинематографе два ярких женских образа. Положительная героиня Настенька отличалась миловидностью и добротой. А ее антипод — Марфушка в исполнении блистательной Инны Чуриковой — была грубой, завистливой и отталкивающей. Но в Сети обратили внимание, что персонажи не так просты, как кажется на первый взгляд.

Ведь если посмотреть на действия Настеньки, то можно понять, что расположения Морозко она добилась хитростью. Именно этим, а не кротостью объясняется ее стойкость в заснеженном лесу, когда она отрицала в беседе с волшебником, что сильно замерзла. Некоторые зрители даже подчеркнули, что своим поведением такая героиня учит детей врать и может считаться настоящей злодейкой.

В то время как Марфуша прямо заявляла о своих желаниях и не боялась сказать правду, даже если она выставляла ее в неприглядном свете. Единственным ее недостатком было хамство в общении с Морозко.