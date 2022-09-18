Кто обрек Будину из сериала «Граница. Таежный роман» на страшную нищету: такое не прощают

Ольга Будина начала сниматься в кино еще во время учебы в Щукинском училище. Она сыграла княжну Анастасию в ленте Глеба Панфилова «Романовы. Венценосная семья», которая вышла на экраны в 2000 году. В этом же году к молодой актрисе пришла всероссийская известность благодаря ее героине из сериала «Граница. Таежный роман».

Будина стала по-настоящему востребованной артисткой: отбоя от предложений о работе не было. Складывалась и личная жизнь: Ольга влюбилась в бизнесмена Александра Наумова, который красиво за ней ухаживал. Актриса получала в подарок драгоценности и путевки на зарубежные курорты. А после новости о беременности Будиной пара решила пожениться.

Звезда ушла из кино в декрет, чтобы заняться домом, и только тогда обнаружила полное равнодушие мужа к своей жизни. У бизнесмена начали «прогорать» все предприятия, семья погрузилась в страшную нищету. Беременная Ольга вынуждена была жить в разных пансионатах, так как жилье забрали за долги супруга. Роды случились на месяц раньше срока в 2004 году, и сын Наум еще 20 дней провел в реанимации. Актриса выписалась с ребенком и приехала все в тот же пансионат без необходимых условий для младенца.

Наумов не стремился помогать супруге, а затем Ольга узнала о неверности мужа. После бурного скандала они развелись. Первый год в статусе матери-одиночки Будина вспоминала с ужасом: на двоих с сыном она получала около 5 тысяч рублей в месяц. Актрису выручила мама, вызвавшаяся взять на себя внука. Ольга вернулась в профессию и смогла вырваться из финансовой ямы.