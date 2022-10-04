Кто на самом деле стоит за Карлом III: это имя знакомо каждому

Принц Чарльз стал королем Карлом III, поэтому теперь именно ему предстоит править Великобританией. Однако оказалось, что за монархом стоит человек, который принимает за него все важные решения.

Имя этого человека было обнародовано в книге подруги супруги короля Камиллы Паркер-Боулз. Автор произведения открыто заявила, что новый король Великобритании — самый обыкновенный подкаблучник, который всегда и во всем идет на поводу у своей жены.

С этой позицией охотно согласилась скандальный блогер Лена Миро. В новой публикации своего ЖЖ она подчеркнула, что именно Камилла всегда управляла Карлом III и продолжает это делать.

«Ничего плохого в таком формате отношений нет», — поспешила уточнить Миро.

В завершение она выразила надежду на то, что под влиянием возлюбленной король все же сменит гнев на милость по отношению к супруге своего младшего сына Меган Маркл.