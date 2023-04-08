Кто мог сыграть в «Бандитском Петербурге» вместо Домогарова: ахнете, узнав правду

В роли Андрея Обнорского в «Бандитском Петербурге» сценарист и автор серии одноименных романов Андрей Константинов не видел никого, кроме Александра Домогарова. В то же время у режиссера первых частей криминальной телеэпопеи Владимира Бортко были свои планы на это счет.

Он настаивал на том, чтобы журналиста играл Дмитрий Нагиев. По утверждению режиссера, актер Нагиев обладал восточными чертами лица и больше подходил для этой роли. Константинову же не нравился комический образ артиста, который строил карьеру шоумена. А Домогаров уже тогда был известен весьма свободными отношениями со спиртным. Но сценарист стоял на своем: журналистом должен быть Домогаров.

В итоге создатели сериала заключили своего рода сделку. Домогарова утверждают на роль Обнорского, если Ольга Дроздова воплотит на экране Катю. Сам Константинов считал, что супруга Дмитрия Певцова не справится с ролью. По его мнению, она не производила впечатление роковой и опасной красавицы. Творческие разногласия удалось разрешить, и занятые в проекте артисты продемонстрировали все грани своего таланта.