Кто мог бы сыграть Афоню из фильма: вы ахнете от изумления

Картина «Афоня» была представлена советским зрителям в 1975 году. Комедия Георгия Данелии снискала любовь зрителей, а особенно они оценили исполнителя главной роли Леонида Куравлева. При этом изначально прославленный постановщик собирался пригласить в фильм совсем других артистов.

Как оказалось, на роль сантехника Афанасия Борщова претендовало множество советских актеров. Пробы проходили Георгий Бурков и Николай Караченцов, Семен Морозов и Владимир Носик, а также другие артисты.

В итоге Данелия остановил свой выбор на трех кандидатах: Владимире Высоцком, Леониде Куравлеве и Даниэле Ольбрыхском. Он долго не мог определиться, кого пригласить в фильм, но решил позвать Куравлева, потому что он располагал зрителя к себе. Поклонники, увидев Куравлева на экране, жалели его героя, чего и добивался Данелия.

Постановщик не ошибся с решением. «Афоня» стал одним из главных фильмов в карьере знаменитости и лидером проката 1975 года.