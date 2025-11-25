Кто мать Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова»: героиня появляется в 3-м сезоне – не видела сына уже много лет

У тех, кто только начинает знакомство с сериалом «Сорвиголова», часто возникает вопрос о происхождении главного героя, Мэтта Мёрдока. В частности, зрителям интересно, кто же его мать.

В третьем сезоне сериала появляется ключевой персонаж – монахиня по имени Сестра Маргарет, которую играет актриса Джоэнн Уолли. Её полное имя – Маргарет «Мэгги» Грейс.

Именно она оказывается биологической матерью Мэтта, оставившей семью, когда он был ещё ребёнком.

В первоисточнике их воссоединение происходит в драматичный момент. После схватки с Кингпином истекающий кровью и избитый Мэтт чудом добирается до прицерковной обители, где теряет сознание.

Монахиней, которая находит и выхаживает его, оказывается его родная мать, не видевшая сына с тех пор, как навещала его в больнице после несчастного случая, лишившего его зрения.

