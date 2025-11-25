Меню
Кто мать Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова»: героиня появляется в 3-м сезоне – не видела сына уже много лет

Кто мать Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова»: героиня появляется в 3-м сезоне – не видела сына уже много лет

25 ноября 2025 17:38
Кто мать Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова»: героиня появляется в 3-м сезоне – не видела сына уже много лет

Судьба неожиданно соединила родных.

У тех, кто только начинает знакомство с сериалом «Сорвиголова», часто возникает вопрос о происхождении главного героя, Мэтта Мёрдока. В частности, зрителям интересно, кто же его мать.

В третьем сезоне сериала появляется ключевой персонаж – монахиня по имени Сестра Маргарет, которую играет актриса Джоэнн Уолли. Её полное имя – Маргарет «Мэгги» Грейс.

Именно она оказывается биологической матерью Мэтта, оставившей семью, когда он был ещё ребёнком.

Кто мать Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова»: героиня появляется в 3-м сезоне – не видела сына уже много лет

В первоисточнике их воссоединение происходит в драматичный момент. После схватки с Кингпином истекающий кровью и избитый Мэтт чудом добирается до прицерковной обители, где теряет сознание.

Монахиней, которая находит и выхаживает его, оказывается его родная мать, не видевшая сына с тех пор, как навещала его в больнице после несчастного случая, лишившего его зрения.

Ранее мы писали: 1 оживший мертвец, 8 серий, сотни сломанных костей: 2 сезон «Сорвиголова: Рожденный заново» ближе, чем кажется — что известно о продолжении

Фото: Кадр из сериала «Сорвиголова»
