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Киноафиша Статьи Кто из звезд отличился на открытии памятника Моисееву: список неожиданный

Кто из звезд отличился на открытии памятника Моисееву: список неожиданный

30 сентября 2023 12:45
Кто из звезд отличился на открытии памятника Моисееву: список неожиданный

Большинство отделались цветами.

В Москве прошло открытие памятника Борису Моисееву. Хотя в последние годы певец вел затворнический образ жизни, он был дружен со многими российскими и даже зарубежными знаменитостями. Однако на церемонию явились лишь двое.

На Троекуровском кладбище заметили белорусскую певицу Анжелику Агурбаш и Николая Трубача, с которым Моисеев в своем время записал очень популярный дуэт «Голубая луна».

По словам Сергея Гороха, цветы также прислали Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Лариса Долина и британский исполнитель Элтон Джон. Примадонна, кстати, даже хотела оплатить памятник другу, но его директор взял все расходы на себя. Явиться на церемонию звезда не смогла: уже почти два года она живет в Израиле и о возвращении на родину пока не говорит. Почему другие друзья Моисеева не явились почтить его память, остается неизвестным.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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