Кто из звезд отличился на открытии памятника Моисееву: список неожиданный

В Москве прошло открытие памятника Борису Моисееву. Хотя в последние годы певец вел затворнический образ жизни, он был дружен со многими российскими и даже зарубежными знаменитостями. Однако на церемонию явились лишь двое.

На Троекуровском кладбище заметили белорусскую певицу Анжелику Агурбаш и Николая Трубача, с которым Моисеев в своем время записал очень популярный дуэт «Голубая луна».

По словам Сергея Гороха, цветы также прислали Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Лариса Долина и британский исполнитель Элтон Джон. Примадонна, кстати, даже хотела оплатить памятник другу, но его директор взял все расходы на себя. Явиться на церемонию звезда не смогла: уже почти два года она живет в Израиле и о возвращении на родину пока не говорит. Почему другие друзья Моисеева не явились почтить его память, остается неизвестным.