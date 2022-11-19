Кто из «Игры престолов» оказался самым богатым к финалу: это не главный герой

Сериал «Игра престолов» сделал знаменитыми десятки актеров, открыв путь многим из них в большое кино. При этом проект еще и обогатил большинство знаменитостей, которые дошли до последнего сезона.

Так, самым богатым из основного каста артистов стал Николай Костер-Вальдау. В последнем сезоне он получал столько же, сколько и его коллеги — по 1,2 млн долларов за серию. Однако с учетом всех его ролей он оказался самым успешным артистом, и его чистая стоимость составила 16 млн долларов.

На втором месте расположился Питер Динклэйдж. Как отмечают СМИ, сам Джордж Мартин порекомендовал его на роль Тириона Ланнистера и оказался прав: его герой был одним из самых известных в шоу. В итоге чистая стоимость артиста к завершению «Игры престолов» составила 15 млн долларов.

Также в списке можно увидеть Эмилию Кларк, Кита Харингтона и, например, Софи Тернер. И если некоторые из этих актеров не могут похвастаться успешной карьерой после завершения шоу, то для всех очевидно, что проект хотя бы сделал их миллионерами.