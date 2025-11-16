Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кто играет Гудвина в «Волшебнике Изумрудного города»? Создатели скрывают, но его голос вы точно слышали в «Гарри Поттере» и шедеврах Нолана

Кто играет Гудвина в «Волшебнике Изумрудного города»? Создатели скрывают, но его голос вы точно слышали в «Гарри Поттере» и шедеврах Нолана

16 ноября 2025 08:27
Кто играет Гудвина в «Волшебнике Изумрудного города»? Создатели скрывают, но его голос вы точно слышали в «Гарри Поттере» и шедеврах Нолана

А еще – в «Достать ножи», «Терминаторе» и где только не.

Если в сцене с Гудвином в «Волшебнике Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» вам показалось, что голос звучит подозрительно знакомо – вы не одиноки. В титрах имени актера нет, но фанаты уверены: за кадром говорил человек, чей голос слышали буквально все.

Илья Исаев – мастер дубляжа с десятками культовых ролей. Он озвучивал Тома Харди, Вигго Мортенсена, Дэниела Крейга, Омара Си, Майкла Джей Уайта, Брайана Крэнстона и даже Венома.

На его счету «1+1», «Остров проклятых», «Зеленая книга», «Темный рыцарь», «Терминатор 2», «Острые козырьки», «Любовь, смерть и роботы», «Достать ножи», «Гарри Поттер и Дары Смерти», «Остров собак» и вот теперь, вероятно, уже российская фэнтези-франшиза.

Впрочем, создатели «Волшебника Изумрудного города» (2024) держат интригу до последнего. Гудвина-то показали только голосом – без лица, без титров, с явным намеком на то, что продолжении его будет больше.

Правда, сиквел придется подождать: 1 января 2027 года в кино выйдет вторая часть под названием «Великий и ужасный», где Элли, Тотошка и компания отправятся в Фиолетовую страну, чтоб встретиться с Бастиндой и Летучими обезьянами.

Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Артур Ваха, Дмитрий Чеботарев и многие другие актеры вернутся к своим ролям. А вот кто наконец появится в облике Гудвина – по-прежнему загадка.

Но если за кадром действительно был Исаев, значит, «великий и ужасный» уже сказал свое первое слово.

Ранее мы писали: Просто фантастика: названы лучшие Sci-Fi-фильмы в истории Голливуда – «Интерстеллара» нет даже в топ-100

Фото: Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2025)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Что общего у «Омерзительной восьмерки» и «Слова пацана»? Тарантино пришлось менять финал своего шедевра в последний момент Читать дальше 8 декабря 2025
«Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино «Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино Читать дальше 6 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет «Один из самых впечатляющих»: европейцы разглядели шедевр в этой мрачной фантастике из СССР — после «Сталкера» думали, что лучше уже не будет Читать дальше 10 декабря 2025
«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино «50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино Читать дальше 10 декабря 2025
«Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) «Это, конечно, не “Анора”»: «Киноафиша» называет худший и лучшие фильмы с Юрой Борисовым (и объясняет, что не так с его Пушкиным) Читать дальше 10 декабря 2025
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки? Читать дальше 10 декабря 2025
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже Читать дальше 10 декабря 2025
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось «Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось Читать дальше 10 декабря 2025
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото) Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше