Кто играет Гудвина в «Волшебнике Изумрудного города»? Создатели скрывают, но его голос вы точно слышали в «Гарри Поттере» и шедеврах Нолана

А еще – в «Достать ножи», «Терминаторе» и где только не.

Если в сцене с Гудвином в «Волшебнике Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» вам показалось, что голос звучит подозрительно знакомо – вы не одиноки. В титрах имени актера нет, но фанаты уверены: за кадром говорил человек, чей голос слышали буквально все.

Илья Исаев – мастер дубляжа с десятками культовых ролей. Он озвучивал Тома Харди, Вигго Мортенсена, Дэниела Крейга, Омара Си, Майкла Джей Уайта, Брайана Крэнстона и даже Венома.

На его счету «1+1», «Остров проклятых», «Зеленая книга», «Темный рыцарь», «Терминатор 2», «Острые козырьки», «Любовь, смерть и роботы», «Достать ножи», «Гарри Поттер и Дары Смерти», «Остров собак» и вот теперь, вероятно, уже российская фэнтези-франшиза.

Впрочем, создатели «Волшебника Изумрудного города» (2024) держат интригу до последнего. Гудвина-то показали только голосом – без лица, без титров, с явным намеком на то, что продолжении его будет больше.

Правда, сиквел придется подождать: 1 января 2027 года в кино выйдет вторая часть под названием «Великий и ужасный», где Элли, Тотошка и компания отправятся в Фиолетовую страну, чтоб встретиться с Бастиндой и Летучими обезьянами.

Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Артур Ваха, Дмитрий Чеботарев и многие другие актеры вернутся к своим ролям. А вот кто наконец появится в облике Гудвина – по-прежнему загадка.

Но если за кадром действительно был Исаев, значит, «великий и ужасный» уже сказал свое первое слово.

Ранее мы писали: Просто фантастика: названы лучшие Sci-Fi-фильмы в истории Голливуда – «Интерстеллара» нет даже в топ-100